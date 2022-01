Exklusiv bei Amazon Prime Video: Dieser Kino-Blockbuster startet jetzt im Netz

Für kurze Zeit stand die Kinopremiere des aktuellsten James Bond-Films „Keine Zeit zu sterben“ auf der Kippe. Stattdessen sollte der 007-Streifen direkt im Netz landen. Ähnlich erging es dem neuen Marvel-Film „Black Widow“, weswegen Hauptdarstellerin Scarlett Johansson gegen Disney vor Gericht ging. Nun trifft es eine weitere beliebte Filmreihe, dessen Kinostart ins Netz verlegt wurde: Hotel Transsilvanien.

Hotel Transsilvanien 4 – Eine Monster Verwandlung: Darum gehts

Die „Monster Verwandlung“ wird der letzte Teil der Filmreihe sein und dreht sich um ein neues Abenteuer von Draku und seinen Freunden. Der sogenannte Monsterzertifizierungsstrahl von Van Helsing gerät außer Kontrolle – mit dramatischen Folgen. Draku und die anderen Monster verwandeln sich in Menschen, während Menschen sich in Monster umkehren. Ohne Superkräfte heißt es nun, den Wettlauf gegen die Zeit zu gewinnen und die Welt der Monster wieder ins Gleichgewicht zubringen.

Im englischen Original ist unter anderem Brian Hull als Draku und Selena Gomez als Mavis zu hören. Die deutsche Synchronfassung sprechen Rick Kavanian (Draku) und Anke Engelke (Ericka).

Kino-Blockbuster bei Amazon Prime Video

Weit vor dem offiziellen Start von „Hotel Transsilvanien 4“ wurde spekuliert, dass der Film gleich im Internet Premiere feiert anstatt im Kino. Nun ist die Vampir- und Monstersaga ab sofort exklusiv bei Amazons Streaming-Dienst für alle Abonnenten zu sehen. Auch die generelle Weltpremiere war für den 14. Januar 2022 angesetzt.

Das bedeutet für alle Fans, dass sie den nächsten Film nur sehen können, wenn sie Kunde bei Amazon Prime Video sind. Bist du bislang kein Kunde, kannst du den Streaming-Dienst auch erst einmal für 30 Tage kostenlos ausprobieren, bevor du ein Abonnement abschließt. Das schlägt im Monat mit 7,99 Euro zu Buche. Welche Alternativen du hast und was in Amazon Prime außerdem inkludiert ist, erfährst du in diesem Ratgeber.

Die ersten drei Teile der Hotel Transsilvanien-Reihe spielten weltweit 1,3 Milliarden US-Dollar ein. Dem vierten Film gehen „Hotel Transsilvanien“ (2012), „Hotel Transsilvanien 2“ (2015) und „Hotel Transsilvanien – Ein Monster Urlaub“ (2018) voraus.

