Prime Video im Januar 2022: Diese Highlights darfst du nicht verpassen

Kunden von Prime Video, dem Video-on-Demand-Dienst von Amazon, können sich auch im Januar 2022 auf einige hochinteressante Neuvorstellungen freuen. Dazu gehören einerseits natürlich neue Serien. Aber auch an der Filmfront tut sich bei Prime Video einiges. So kannst du passend zum Start des vierten „Matrix“-Teils im Kino nochmals alle drei vorherigen Blockbuster der (bisherigen) Trilogie sehen. Und auch Fans von Animationsfilmen kommen auf ihre Kosten. Doch dazu später mehr. Zunächst ein Blick auf das, was das Serien-Angebot bei Prime Video in den kommenden Wochen an Neuigkeiten bietet.

Neue Serien bei Prime Video im Januar 2022

Zu nennen wäre da etwa das, was ab dem 21. Januar 2022 bei Prime Video anläuft: „Para – Wir sind King“. Zwar feierte die Serie ihre Erstausstrahlung schon im April 2021 im Pay TV, jetzt kommt sie aber auch zu Prime Video. Und das ist vorrangig für Fans der Serie „4 Blocks“ eine gute Nachricht. Denn die Macher der Erfolgsserie präsentieren mit „Para – Wir sind King“ eine Art Nachfolger; auch wenn es nicht um Clan-Kriminalität geht, sondern um flippige Mädchen mitten in Berlin. Jazz, Fanta, Hajra und Rasaq sind auf den Straßen des rauen Berliner Wedding groß geworden. An der Schwelle zum Erwachsenwerden blicken sie in eine ungewisse Zukunft. Nur eines ist sicher: sie haben große Träume. Ein zufälliger Fund macht Hoffnung auf schnelles Geld und ein besseres Leben. Hin- und hergerissen zwischen Vernunft und der Lust auf mehr Spaß und mehr Perspektive, wird ihre Freundschaft auf eine harte Probe gestellt.

Etwas mehr Anspruch darfst du hingegen vom neuen Amazon Original „As We See It“ erwarten. Die Serie folgt ebenfalls ab dem 21. Januar 2022 den drei in einer WG lebenden Jack, Harrison und Violet. Das Besondere: Sie müssen ihr Leben mit Autismus meistern. Sie müssen sich bemühen einen Job und Freunde zu finden, wollen sich verlieben und sich überhaupt in einer Welt zurechtfinden, die ihnen manchmal ein Rätsel ist. Mit der Hilfe ihrer Familien und der Hilfe untereinander erleben die drei Rückschläge, feiern aber auch Triumphe auf ihren ganz eigenen Wegen zu Unabhängigkeit und Akzeptanz.

Oder möchtest du einfach nur mal wieder schmunzeln? Dann empfehlen wir dir, ab dem 14. Januar 2022 bei der zweiten Staffel von „Binge Reloaded“ reinzuschauen. Michael Kessler, Martin Klempnow und andere Comedians schlüpfen einmal mehr in die Rollen verschiedener Persönlichkeiten der medialen Echtzeit. In kurzen, sketchartigen Clips wird der deutsche TV-Abend auf die Schippe genommen, mit Rückgriff auf Elemente bekannter Ereignisse aus Film, Fernsehen und Streaming.

Weitere Serien-Neustarts im Überblick

Auf welche Serien du dich als Prime-Video-Kunde in den kommenden Wochen sonst noch freuen kannst, verrät dir die folgende Tabelle.

Titel Staffel abrufbar ab Emergency Room 1-15 1. Januar 2022 Hart of Dixie 1-4 1. Januar 2022 Major Crimes 1-6 1. Januar 2022 Pushing Daisies 1 & 2 1. Januar 2022 The Last Ship 1-4 1. Januar 2022 The Originals 1-5 1. Januar 2022 Harow 3 10. Januar 2022 Binge Reloaded 2 14. Januar 2022 The Promised Neverland 1 15. Januar 2022 As We See It - Ungewöhnlich normal 1 21. Januar 2022 Para - Wir sind King 1 21. Januar 2022 This is Us 5 27. Januar 2022 The Marvelous Mrs. Maisel 4 18. Februar 2022 Reacher 1 4. Februar 2022 Star Trek: Picard 2 Februar 2022 Der Herr der Ringe 1 2. September 2022 LOL: Last One Laughing 3 Frühjahr 2022 Damaged Goods 1 2022 Diabolical 1 2022 Good Omens 2 2022 Love Addicts 1 2022 Luden 1 2022 German Crime Story: Gefesselt 1 Herbst 2022 Der Greif 1 2023 A League of Their Own 1 noch unbekannt Anansi Boys 1 noch unbekannt Die Therapie 1 noch unbekannt Herr der Ringe 2 noch unbekannt Hunters 2 noch unbekannt Mammals 1 noch unbekannt Paper Girls 1 noch unbekannt The Boys 3 noch unbekannt The Peripheral 1 noch unbekannt The Consultant 1 noch unbekannt Things I Know to be True 1 noch unbekannt Upload 2 noch unbekannt

Neue Filme bei Prime Video im Januar 2022

Solltest du dich mehr für Filme interessieren, kannst du dich bei Prime Video im Januar 2022 auf knapp 40 neu verfügbare Blockbuster freuen. Dazu gehören unter anderem Streifen wie „The Book of Eli“ mit Denzel Washington oder „Das perfekte Geheimnis“ mit Elyas M’Barek und Frederick Lau. Es gibt aber auch zwei neue Amazon Originals zu entdecken, die im Januar 2022 bei Prime Video ihre Deutschland-Premiere feuern.

Etwa der Animationsfilm „Hotel Transsylvanien: Eine Monster Verwandlung“. Im bereits vierten Teil kehren Draku und seine Monsterfreunde ab dem 14. Januar 2022 zurück für ein neues Abenteuer, das Draku vor seine bisher furchteinflößendste Aufgabe stellt. Als Van Helsings mysteriöse Erfindung „Der Monsterfizierungsstrahl“ außer Kontrolle gerät, werden Draku und seine Monsterkumpel in Menschen verwandelt und Johnny (Andy Samberg) wird zum Monster. In ihren neuen falschen Körpern müssen sich Draku, der seiner Superkräfte beraubt ist, und der übermütige Johnny, der jetzt das Leben als Monster genießt, zusammentun und in einem Wettlauf gegen die Zeit um die ganze Welt reisen. Denn sie müssen ein Heilmittel zu finden, bevor es zu spät ist und bevor sie sich gegenseitig in den Wahnsinn treiben. Mit der Hilfe von Mavis versucht das menschliche Draku-Pack, einen Weg zu finden, sich zurückzuverwandeln.

Der vierte Teil von „Hotel Transsilvanien“ kommt im Januar 2022 neu zu Prime Video.

Schon ab dem 7. Januar 2022 startet bei Prime Video das Amazon Original „The Tender Bar“. Unter der Regie von Hollywood-Star George Clooney wird darin eine Kneipe in Manhasset, Long Island, zu einem zweiten Zuhause für einen vaterlosen Jungen: J.R.. Unter der unkonventionellen Anleitung seines Onkels Charlie, gespielt von Ben Affleck, eines charismatischen, autodidaktischen Barkeepers, und einer Handvoll bunter Stammgäste wächst J.R. zu einem jungen Mann heran, der fest entschlossen ist, seinen Traum, Schriftsteller zu werden, zu verwirklichen.

Weitere Film-Neustarts im Überblick

Welche Filme bei Prime Video im Januar 2022 sonst noch neu abrufbar sind? Die folgende Tabelle verrät es dir.

Titel verfügbar ab One Night Off

29. Dezember 2021 Amazon Original

Das perfekte Geheimnis 1. Januar 2022 Matrix 1. Januar 2022 Matrix Reloaded 1. Januar 2022 Matrix Revolutions 1. Januar 2022 Die Konkubine 2. Januar 2022 The Dry 2. Januar 2022 The High Note 3. Januar 2022 The Hunt 3. Januar 2022 The Turning - Die Besessenen 3. Januar 2022 Gretel & Hänsel 4. Januar 2022 Ride Along - Next Level Miami 5. Januar 2022 Blackbird 6. Januar 2022 The Secrets We Keep - Schatten der Vergangenheit 6. Januar 2022 The Happytime Murders 7. Januar 2022 The Tender Bar

7. Januar 2022 Amazon Original

Black Beach 10. Januar 2022 Small World 10. Januar 2022 Privilege 11. Januar 2022 The Book of Eli 11. Januar 2022 Love Happens 13. Januar 2022 The Professor and the Madman 13. Januar 2022 Hotel Transsylvanien: Eine Monster Verwandlung 14. Januar 2022 Amazon Original

The Outpost - Überleben ist alles 16. Januar 2022 Bloody Hell 17. Januar 2022 Battle Drone 18. Januar 2022 Dream Horse 19. Januar 2022 Der Rausch 22. Januar 2022 Gone Girl - das perfekte Opfer 23. Januar 2022 Agora - Die Säulen des Himmels 25. Januar 2022 Aquaman 25. Januar 2022 Fear the Viper 25. Januar 2022 Burn after Reading - Wer verbrennt sich hier die Finger? 27. Januar 2022 Operation Red Snake - Band of Sisters 27. Januar 2022 P.S. Ich Liebe Dich 28. Januar 2022 Kimetsu No Yaiba : Mugen Ressha-Hen 29. Januar 2022 Plötzlich Papa 29. Januar 2022 Scarface 31. Januar 2022

Um Amazon Prime Video nutzen zu können, ist ein Prime-Abonnement von Amazon notwendig. Neukunden haben die Möglichkeit, Amazon Prime für 30 Tage kostenlos zu nutzen. Danach werden für den Dienst 7,99 Euro pro Monat fällig. Alternativ ist überdies ein Jahresabo verfügbar. Das kostet in Deutschland und Österreich derzeit 69 Euro, also 5,75 Euro pro Monat.

