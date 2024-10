EU verschenkt Zugtickets im Wert von über 500 Euro: So kommst du dran

Die Idee der Europäischen Union ist weltweit einzigartig. Nirgendwo sonst auf der Welt kann man durch 27 verschiedene Länder reisen, andere Menschen, Sprachen und Kulturen kennenlernen und die unterschiedlichsten Landschaften erleben, ganz ohne Visa, Reisepass und Grenzkontrollen. Diese Freiheit ist nicht selbstverständlich.

Europa erleben – klimafreundlich mit dem Zug

Damit junge Europäer diese Freiheit erleben können, verschenkt die EU bereits seit mehreren Jahren Interrail-Pässe. Die Aktion „DiscoverEU“ wurde von einem Förderprogramm der Europäischen Union ins Leben gerufen. Einmal pro Jahr verlost man 36.000 Tickets im Wert von über 500 Euro pro Ticket zusammen mit einer DiscoverEU-Jugendkarte mit Rabatten für Kulturbesuche, Lernaktivitäten, Sport, Transportmittel, Unterbringung und Verpflegung.

Denn auch wenn hier in Deutschland häufig über die Bahn geschimpft wird, hat Europa eins der besten Eisenbahnnetze der Welt. So kannst du beispielsweise von Narvik nördlich des Polarkreises bis nach Athen in Griechenland fahren und dabei auch über Nacht durch unzählige Länder reisen und musst dafür nicht einmal einen Reisepass besitzen. Wie weit du ohne Umsteigen von deinem Heimatbahnhof kommst, zeigt dir apropos eine smarte Karte. Wie weit du in fünf Stunden kommst, zeigen wir dir in einem weiteren Artikel.

So bewirbst du dich

Für die Aktion qualifiziert sind alle EU-Bürger und Bürger der assoziierten Länder Island, Liechtenstein, Nordmazedonien, Norwegen, Serbien und der Türkei, die im Jahr 2006 geboren wurden. Bewerben kann man sich allein oder in einer Gruppe von bis zu vier Personen.

Um dich zu bewerben, musst du die Website von DiscoverEU besuchen und dich mit deinem Personalausweis registrieren. Anschließend folgt ein kurzes Quiz über die EU und schon nimmst du an der Verlosung teil. Die Frist endet am 16. Oktober um 12 Uhr mittags deutscher Zeit. Teilnehmen können alle EU-Bürger, sowie der assoziierten Länder Island, Liechtenstein, Nordmazedonien, Norwegen, Serbien und Türkei.

Die Gewinner werden anschließend benachrichtigt und erhalten auf Wunsch Unterstützung bei der Reiseplanung und können sich mit anderen Gewinnern der Aktion aus ganz Europa vernetzen. In den vergangenen Jahren haben sich auf insgesamt 320.000 Tickets rund 1,3 Millionen Personen beworben.

Wie funktioniert das Ticket?

Die Gewinner erhalten einen Interrail-Pass. Mit diesem kannst du in der EU und einigen anderen Ländern einen kompletten Monat kostenfrei mit der Bahn fahren. Einzige Einschränkung: Das Ticket gilt nicht in deinem Heimatland. Eine Ausreise und eine Einreise sind jedoch inklusive. Zusätzlich gibt es Rabatte für Übernachtungen bei diversen Hostels und Jugendherbergen sowie für das Buchen von Fähren.

Deinen Pass hinterlegst du in einer App und kannst dort für jede Strecke, die du fahren möchtest, ein kostenloses Ticket lösen, welches du bei der Fahrscheinkontrolle vorzeigen musst. In manchen Ländern, etwa Spanien oder Frankreich, musst du darüber hinaus für einige Züge verpflichtend eine Sitzplatzreservierung für ein paar Euro kaufen. In anderen Ländern, wie Deutschland, Österreich oder dem Vereinigten Königreich, ist das hingegen optional.

Du bist nicht qualifiziert?

Bist du nicht im Jahr 2006 geboren, kannst du an der aktuellen Aktion leider nicht teilnehmen. Bist du jünger, hast du gute Chancen, dass die Aktion in den kommenden Jahren für deinen Jahrgang wiederholt wird.

Wenn du hingegen älter bist, kannst du dir ein Interrail-Ticket auf der Website kaufen. Der Monats-Pass kostet für alle bis einschließlich 27 Jahre 528 Euro und 704 Euro für alle über 27. Es sind jedoch auch preiswertere Tickets ab 194 Euro mit kürzerer Reisedauer verfügbar. Eine komplette Übersicht über die verfügbaren Pässe findest du in unserem Ratgeber zu Interrail.