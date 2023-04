Karte zeigt: So weit kommst du mit der Bahn in 5 Stunden

Vom Tagesausflug bis zum Wochenendtrip: Die Bahn bietet oftmals eine entspannte Alternative zum Auto oder sogar zum Flugzeug. Doch wohin soll es gehen? Mit der Bahn Navigator App kannst du dich durch hunderte Ziele klicken und am Ende hast du oft immer noch keine Idee, wo es hingehen soll. Damit ist jetzt Schluss. Denn es gibt eine smarte Karte, die dir alle Ziele zeigt, die du von deiner Heimat aus in wenigen Stunden erreichen kannst. Und das nicht nur deutschlandweit.

Karte zeigt Bahn-Verbindungen in Abhängigkeit der Zeit

Die Karte auf chronotrains-eu-vercel.app zeigt dir genau das, was du nicht nur zum Planen deines nächsten Ausflugs brauchst. Sie kann dir auch helfen abzuwiegen, ob es sich lohnt, mit dem Zug zu fahren oder doch lieber auf das Flugzeug auszuweichen. Sie bedient sich dabei bei den Daten der Direkt Bahn Guru Karte und der Deutschen Bahn. Die Karte errechnet die Reisezeit mit einer Umsteigezeit von 20 Minuten und einer Gehgeschwindigkeit „ein wenig über Gehgeschwindigkeit“. Damit sollten realistische Reisezeiten erreicht werden. Zur Orientierung sind die Zeiten auf jeden Fall genügend genau.

Die Bedienung ist dabei recht simpel. Mit einem Klick auf deinen Heimatbahnhof wird dir direkt ein farbiges Spektrum an Zielen ausgegeben. Hoverst du mit der Maus über Bahnhöfe, zeigt dir die Karte auch direkt die entsprechenden Ziele an. So lädt die Karte zum, Stöbern ein und bringt zum Teil erstaunliche Ergebnisse ans Tageslicht. So kommst du beispielsweise vom kleinen Bahnhof in Halle an der Saale in unter 5 Stunden nicht nur zum Bodensee oder nach Poznań in Polen, sondern auch an die Nord– und Ostsee.

Reisen mit dem Zug wird beliebter

Reisen mit der Bahn ist seit dem vergangenen Sommer wieder beliebt geworden. Dazu haben die gestiegenen Benzin- und Dieselpreise beigetragen. Doch auch das Chaos an den Flughäfen in Deutschland ist ein triftiger Grund mal wieder in den Zug zu steigen anstatt in den Flieger. Dazu wurde das Zugfahren nicht nur vom 9-Euro-Ticket, sondern auch von einer Rabatt-Aktion von Interrail, in der es Karten für die Hälfte des regulären Preises gab. Schlussendlich ist die Bahn die umweltschonendere Reiseoption vor dem Fliegen und dem Auto.