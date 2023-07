So löschst du den WhatsApp-Account deiner Freunde

Eigentlich will WhatsApp mit der Funktion helfen, doch dabei hat man wohl nicht daran gedacht, dass jemand sie auch anders nutzen könnte. Hast du etwa dein Handy verloren oder wurde es dir gestohlen, kannst du deinen WhatsApp-Account auch ohne dein Smartphone deaktivieren. So gehst du auf Nummer Sicher, dass niemand an die Chats deines Accounts kommt. Doch auf diesem Weg kannst du auch einfach fremde Accounts sperren.

Fremden WhatsApp-Account sperren: So geht’s

WhatsApp empfiehlt im Fall eines Verlustes deines Handys die SIM-Karte bei deinem Mobilfunkanbieter zu sperren. Damit hätte niemand mehr die Möglichkeit, deinen WhatsApp-Account zu kapern. „Es ist nicht mehr möglich, den Account auf diesem Telefon zu verifizieren, da man dazu SMS oder Anrufe empfangen können muss“, so die Entwickler. Anschließend habe man zwei Optionen. Zum einen könne man eine neue SIM-Karte mit derselben Handynummer in ein neues Handy einlegen und den Messenger reaktivieren. Das sei die schnellste Möglichkeit, um den Messenger auf deinem gestohlenen Telefon zu deaktivieren. Denn: „WhatsApp kann immer nur mit einer Telefonnummer auf einem Gerät gleichzeitig aktiviert werden.“

Die Alternative: Du sendest WhatsApp eine E-Mail an diese Adresse (support@whatsapp.com) mit dem Text „Verloren/Gestohlen: Bitte deaktiviert meinen Account“ und deiner Telefonnummer im vollständigen internationalen Format (also etwa +49 170 555 XXXX) als E-Mail-Inhalt. Anschließend bekommst du eine E-Mail, dass dein Account deaktiviert wurde, fand ein Sicherheitsexperte heraus. Und das lässt sich freilich nicht nur mit der eigenen Handynummer machen, sondern auch mit der von Freunden, Bekannten und anderen WhatsApp-Kontakten.

Dabei musst du wissen, dass WhatsApp den Account nur vorübergehend deaktiviert. Hat also etwa jemand deine Handynummer mit der Bitte um Deaktivierung an WhatsApp verschickt, wird dein Account zwar zunächst deaktiviert. Du kannst ihn aber im Anschluss einfach wiederbeleben, in dem du per SMS oder Anruf in dem Messenger den 6-stelligen Code anforderst, der zur Aktivierung benötigt wird. Das mag für internetaffine Nutzer sicherlich einfach zu bewerkstelligen sein. Für Nutzer, die sich nicht gut damit auskennen, dürfte das aber zu Problemen führen.