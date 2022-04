Epic Games Store: Dieses Spiel gibt es jetzt kostenlos

Nur noch bis zum 14. April um 17:00 Uhr hast du die Möglichkeit, dir “Rogue Legacy” und “The Vanishing of Ethan Carter” im Epic Games Store komplett kostenlos zu sichern. Danach werden die Games von zwei neuen Spielen abgelöst, welche dann wieder eine Woche lang kostenlos angeboten werden.

Jetzt im Epic Games Store Angebot: Rogue Legacy

Bei “Rogue Legacy” handelt es sich um ein Rogue-Lite Spiel mit einem ganz besonderen Twist. Denn in diesem Game kann jeder ein Held sein. Versuche mit deinem Charakter schwere Level zu überwinden und habe keine Angst davor, auch mal zu sterben. In diesem Videospiel ist der Tod deines Charakters nämlich nicht Game Over. Stattdessen spielst du nach deinem Tod mit deinem Sohn weiter. Da jedoch niemand wirklich perfekt ist, sind deine Söhne es auch nicht. Manch einer ist eventuell farbenblind, wieder ein anderer hat Probleme mit seiner Größe und vieles mehr. Diese kleinen Herausforderungen machen das Spiel zu einer einzigartigen und teilweise witzigen Erfahrung.

Auf deiner Reise sammelst du übrigens auch Gold, das du anschließend nutzen kannst, um dein Anwesen zu verbessern. Dieser Aufstieg durch die Klassen erlaubt dann auch deinen Söhnen einen besseren Start ins Leben und bessere Chancen auf eine gesunde Statur. Das Gold, das du sammelst, dient also zu mehr als nur dem endlosen reich werden.

Jetzt gratis verfügbar: The Vanishing of Ethan Carter

“The Vanishing of Ethan Carter” ist ein Mystery-Game wie kein anderes. Im Gegensatz zu vielen Mystery-Games handelt es sich hier nämlich nicht um ein Puzzle-Game. Der Fokus liegt stattdessen vollkommen auf der Atmosphäre und Story, welche hier erzählt wird. Du schlüpfst dabei in die Rolle eines Detektivs namens Paul Prospero, der einen schockierenden Brief von Ethan Carter erhält. Es scheint, als wäre Carter in Gefahr. Doch kaum kommst du in Red Creek Valley an, merkst du, dass die Story von Ethan Carter alles andere als gewöhnlich ist. Er ist spurlos verschwunden und im selben Dorf haben sich zuvor schon Morde ereignet, die allesamt eins gemeinsam haben: Sie scheinen unerklärlich zu sein.

Leider verpasst: City of Brass

“City of Brass” ist ein Spiel, in dem Geschwindigkeit mehr als alles andere zählt. In diesem rasanten Spiel ist es dein Ziel, dich ins Herz einer arabischen Metropolis voran zu kämpfen. Dabei bist du mit einer Peitsche und einem Krummsäbel ausgestattet.

Doch sei gewarnt: Diese Stadt kämpft zurück. Von Geisterskeletten bis hin zu feurigen Explosionen musst du auf alles vorbereitet sein. Das Spiel war bis zum 7. April kostenlos verfügbar.

Leider verpasst: Total War WARHAMMER

Bei “Total War: WARHAMMER” handelt es sich um einen wahren Klassiker. Das Spiel wurde ursprünglich 2016 veröffentlicht und hat seitdem Wellen geschlagen. Freue dich auf hunderte Stunden Gameplay und packende Fantasy Kämpfe. Fliegende Kreaturen und magische Kräfte sind dabei an der Tagesordnung. Es gibt außerdem verschiedene Rassen, die allesamt ganz einzigartige Stärken und Schwächen haben. Probiere dich also durch und finde heraus, welche dir davon am besten liegt und am besten mit deinem Kampfstil vereinbar ist.