Epic Games Store - Dieses Spiel gibt es bald kostenlos

Nur noch bis zum 5. April 17:00 Uhr hast du die Möglichkeit, dir “Total War WARHAMMER” und „City of Brass“ im Epic Games Store komplett kostenlos zu sichern. Danach werden die Games von neuen Spielen abgelöst, welche dann wieder eine Woche lang kostenlos angeboten werden.

Jetzt gratis verfügbar: City of Brass

“City of Brass” ist ein Spiel, in dem Geschwindigkeit mehr als alles andere zählt. In diesem rasanten Spiel ist es dein Ziel, dich ins Herz einer arabischen Metropolis vorzukämpfen. Dabei bist du mit einer Peitsche und einem Krummsäbel ausgestattet. Doch sei gewarnt: Diese Stadt kämpft zurück. Von Geisterskeletten bis hin zu feurigen Explosionen musst du auf alles vorbereitet sein. Das Spiel ist ab sofort kostenlos verfügbar und wird für eine Woche im Epic Games Store Angebot bleiben.

Jetzt im Epic Games Store Angebot: Total War WARHAMMER

Bei “Total War: WARHAMMER” handelt es sich um einen wahren Klassiker. Das Spiel kam ursprünglich 2016 auf den Markt und hat seitdem Wellen geschlagen. Freue dich auf hunderte Stunden Gameplay und packende Fantasy Kämpfe. Fliegende Kreaturen und magische Kräfte sind dabei an der Tagesordnung. Es gibt außerdem verschiedene Rassen, welche allesamt ganz einzigartige Stärken und Schwächen haben. Probiere dich also durch und finde heraus, welche dir davon am besten liegt und am besten mit deinem Kampfstil vereinbar ist. Sicher dir das Spiel ab sofort und steige in die atemberaubende Welt von Total War ein. Das Spiel hat nicht umsonst zahlreiche Kritiker begeistert und seine Spur in der Videospielindustrie hinterlassen.

In Total War: Warhammer zählt nur eins und das ist Krieg.

Angebot verpasst: DEMON’S TILT

Bei “DEMON’S TILT” handelt es sich um eine Pinball-Erfahrung wie keine andere. Das turbulente Spiel verbindet das klassische Pinball, welches die Meisten vermutlich noch aus dem realen Leben kennen, mit spannenden Elementen anderer Videospiel Genres. Dazu gehören beispielsweise Patronen, welche dir um die Ohren fliegen und feindliche Kreaturen, welche auch mit von der Partie sind. Bist du ein Fan des klassischen Pinballs und suchst nach einer neuen Herausforderung? Dann ist Demon’s Tilt genau das richtige Spiel für dich.

In diesem schnellen Spiel kommt es nicht auf Glück an, sondern auf deine Fähigkeit sämtliche Geschehnisse auf dem Bildschirm im Auge zu behalten. Dabei musst du schnelle Entscheidungen treffen und darfst dich nicht von den bunten Farben und Effekten ablenken lassen. Ebenso gibt es in diesem Spiel anders als beim klassischen Pinball verschiedene Missionen und Bosse, welche es zu bezwingen gilt. Auch eine Menge Geheimnisse wartet nur darauf, sich dir zu offenbaren.