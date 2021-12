Epic Games Store Gratis Game: Dieses Spiel gibt es jetzt kostenlos

Nur noch bis zum heutigen 30. Dezember um 17:00 Uhr hast du die Möglichkeit, dir “Salt and Sanctuary” im Epic Games Store komplett kostenlos zu sichern. Danach wird das Game von einem neuen, mysteriösen Spiel abgelöst, welches dann bis morgen um 5 Uhr nachmittags kostenlos angeboten wird.

Heute im Epic Game Store: Salt and Sanctuary

Das neue Gratis-Game, dass du dir nur noch heute sichern kannst, heißt Salt and Sanctuary. Es handelt sich dabei um eine Produktion des Indie-Studios Ska Studios und braucht nicht viele Ressourcen. Schon mit einem Intel 2 Core Duo mit 2,8 GHz und 1 GB RAM bist du dabei. Ein perfektes Spiel also, um auch Gelegenheits-Zocker ohne ausladende Gaming-Hardware zu unterhalten. Ganz neu ist das 2D-RPG nicht. Schon 2016 feierte es Premiere.

Holst du dir das Gratis Game im Epic Game Store, erwartet dich eine düstere Welt in einem coolen Look. In der schlüpfst du in die Rolle eines Gestrandeten, der eine vergessene Welt erkunden muss. Dabei kombiniert Salt and Sanctuary laut Epic „schnelle, brutale und komplexe 2D-Kämpfe nahtlos mit detaillierten RPG-Mechaniken“. Dabei kannst du auf über 600 Waffen, Rüstungsteile, Zaubersprüche und Gegenstände zurückgreifen, die du aber erst entdecken, fertigen oder verbessern musst.

Leider verpasst: Moving Out

Von einigen Leaks wurde das vergangene, mysteriöse Spiel im Epic Games Store als “Moving Out” entlarvt. Danach bestätigen sich diese Annahmen. Moving Out war dann im Epic Games Store verfügbar und direkt kostenlos erhältlich. Das ist jedoch nichts Neues. Des Öfteren werden Games direkt zu Beginn kostenlos angeboten. Damit konntest du dir das Spiel gratis statt später für knapp 23 Euro sichern.

Es handelt sich bei Moving Out, um einen völlig verrückten Umzugssimulator. Du hast soeben eine Umzugsfirma übernommen und nun ist es deine Aufgabe, Aufträge in der gesamten Stadt zu übernehmen. Hierbei kannst du mit Freunden im Koop-Modus zusammen arbeiten. Versucht die Umzüge nicht nur so gewissenhaft wie möglich zu gestalten, sondern auch so schnell wie ihr nur könnt. Denn die Klienten warten nicht gerne, also muss jeder Umzug so schnell wie nur möglich vonstattengehen. Doch keine Sorge, wenn dabei mal etwas zu Bruch geht, so läuft das eben in der Umzugsbranche.