Epic Games Store: Dieses Spiel gibt es jetzt kostenlos

Nur noch bis zum 3. Februar um 17:00 Uhr hast du die Möglichkeit, dir “DAEMON X MACHINA” im Epic Games Store komplett kostenlos zu sichern. Danach wird das Game von einem neuen Spiel abgelöst, welches dann wieder eine Woche lang kostenlos angeboten wird.

Jetzt gratis verfügbar: DAEMON X MACHINA

In “DAEMON X MACHINA” tauchst du in die Rolle eines Outers ein. Outer sind eine neue Subspezies von Mensch, welche nach dem Mondfall entstanden sind. Du kämpfst nun in einem Söldnerkrieg, in dem es darum geht, die Immortals zu bekämpfen. Die Immortals sind nämlich fehlerhafte AIs, welche es zu zerstören gilt. Denn sie lehnen sich gegen ihre menschlichen Schöpfer auf und planen, diese zu vernichten. Bereite dich auf rasante Kämpfe vor, passe deinen Kämpfer ganz an deine Vorstellungen an und ziehe in den Krieg. Wirst du deine Menschlichkeit hinter dir lassen, um neue Boni und Skills freizuschalten?

In diesem rasanten Spiel verteidigst du die Menschen vor fehlerhaften AIs.

Du kannst dich außerdem in einem Koop-Modus mit Freunden zusammen tun. So könnt ihr gemeinsam gegen Endbosse und besonders schwierige Gegner kämpfen. Wenn ihr also noch auf der Suche nach einem neuen Gelegenheitsspiel seid, dann sichert euch das Spiel jetzt kostenlos. Du kannst natürlich nicht nur mit, sondern auch gegen deine Freunde und andere Spieler online antreten und deine Kräfte mit echten Menschen messen. Dabei gibt es natürlich auch eine Rangliste, welche es zu erklimmen gibt. Besonders interessant ist dies, da das Spiel erst am 27. Januar offiziell gestartet ist. Du hast also alle Möglichkeiten der Welt auf der Rangliste als einer der Ersten nach oben zu klettern.

Leider verpasst im Epic Games Store Angebot: Relicta

Bei “Relicta” handelt es sich um ein First-Person-Game, in dem es darum geht, Magnetismus und Schwerkraft zu deinem Vorteil zu nutzen. Denn da du ganz allein auf dem Mond bist, kann nur dein wissenschaftliches Verständnis deine Tochter am Leben erhalten. Doch das ist noch lange nicht alles. Auf der verlassenen Mondbasis schlummern Geheimnisse, welche nicht nur über das Leben deiner Tochter entscheiden können. Tatsächlich liegt das Schicksal der gesamten Menschheit in deiner Hand.

Es liegt nun an dir, das Puzzle zu lösen und die Geheimnisse zu entdecken, welche auf Chandra Base vergraben liegen. Gelingt dir dies, so bestimmst du den Kurs der Menschheitsgeschichte und erfährst, was damals im 22ten Jahrhundert auf der Raumbasis geschehen ist und zu ihrem Ende geführt hat. Relicta wurde seit dem 20. Januar im Epic Games Store kostenlos angeboten, doch das Angebot endete am 27. Januar.