Epic Games Store - Dieses Spiel gibt es bald kostenlos

Nur noch bis zum 6. Januar um 17:00 Uhr hast du die Möglichkeit, dir “Rise of the Tomb Raider”, “Shadow of the Tomb Raider” und “Tomb Raider” im Epic Games Store komplett kostenlos zu sichern. Danach werden die Games von einem neuen Spiel abgelöst, welches dann wieder eine Woche lang kostenlos angeboten wird.

Aktuell im Epic Games Store Angebot: Tomb Raider

Der Epic Games Store startet mit seinen kostenlosen Spielen stark in das neue Jahr. Noch bis zum sechsten Januar kannst du dir gar drei fantastische “Tomb Raider” Spiele komplett kostenlos abholen. Es handelt sich dabei genauer um “Rise of the Tomb Raider”, “Shadow of the Tomb Raider” und “Tomb Raider”.

In diesen weltweit bekannten und mindestens ebenso beliebten Tomb Raider Spielen schlüpfst du in die Rolle von Lara Croft. Als Lara erlebst du, was zum Leben als Grabräuberin dazugehört. Action, Abenteuer und knifflige Fallen, welche es zu umgehen gilt. Die Spiele, welche aktuell kostenlos verfügbar sind, konzentrieren sich vor allem auf die Geschichte von Lara Croft, welche sie zu der Frau gemacht hat, welche sie heutzutage ist.

Mit Lara Croft erlebst in den Tomb Raider Spielen einzigartige Abenteuer.

Bei den drei Spielen handelt es sich außerdem nicht nur um Vollversionen, sondern um besondere Editionen. Sie enthalten neben dem Grundspiel auch noch alle DLCs, sowie besondere Outfits und exklusive spielbare Charaktere. Sicher dir diese drei tollen Spiele im Epic Game Store also noch jetzt und verpasse nicht das spannende Abenteuer von Lara Croft. Es handelt sich bei diesen Spielen immerhin nicht umsonst um wahre Klassiker, welche man als Gamer mal gespielt haben muss.

Bald gratis verfügbar: Gods Will Fall

Nach Tomb Raider geht es am Donnerstag mit einem neuen Gratis-Game im Epic Game Store weiter. Die brutale Herrschaft der Götter über die Menschheit hat lange genug angedauert. In “Gods Will Fall” schlüpfst du in die Rolle eines keltischen Kriegers, welcher die Götter zum Kampf herausfordert. Gemeinsam mit acht Gleichgesinnten trittst du in diesem Action-Adventure Spiel den Kampf an.

In deinem Kampf geht es wirklich um alles. Wer nicht gewinnt, der verliert und wer verliert, der stirbt. Erkunde wunderschöne Welten, doch sei dir stets bewusst, dass hinter jeder schönen Fassade eine dunkle, andere Welt lauert. In der Welt der Götter wimmelt es nur so von bösen Kreaturen, welche es zu besiegen gilt. Trete zum Kampf an und befreie die Menschheit, denn nur so kann das Leben auf der Erde auch wirklich lebenswert sein.