Epic Games Store - Diese Spiele gibt es bald kostenlos

Nur noch bis zum 21. Dezember um 17:00 Uhr hast du die Möglichkeit, dir “Loop Hero” im Epic Games Store komplett kostenlos zu sichern. Danach wird das Game von einem neuen, mysteriösen Spiel abgelöst, welches dann wieder einen Tag lang kostenlos angeboten wird. Diese schnelle Rotation gibt es nur vor Weihnachten und erinnert fast an eine Art Adventskalender. Schaue also bis Ende Dezember nicht mehr wöchentlich, sondern täglich auf der Seite des Epic Games Stores vorbei.

Aktuell im Epic Games Store Angebot: Loop Hero

Bei “Loop Hero” handelt es sich um ein Indie Card Game im retro Stil. Der Lich hat die ganze Welt ins Chaos geworfen. Sie befindet sich jetzt in einer zeitlosen Schleife, aus der ihre Bewohner alleine kein Entkommen haben. Du kannst jedoch mit einem Set magischer Karten den Bewohnern dieser Welt helfen und sie aus dieser endlosen Schleife der Hoffnungslosigkeit befreien.

Platziere dafür Karten mit Feinden, Orten und Terrain für deinen Held. Deinen Held kannst du aus einer ganzen Reihe spielbarer Charaktere auswählen. Im Laufe des Spiels schaltest du auch immer mehr Klassen frei, welche du einsetzen kannst. Indem du Gegner bekämpfst, erhältst du besseres Equipment und neue Perks.

Am Ende dieses verrückten Spiels besiegst du eine Reihe von Bossen und kannst so die Welt aus der Zeitschleife retten. Besiege also den Lich und rette die Bewohner dieser verlorenen Welt.

Bald kostenlos verfügbar: Second Extinction

Bereits in ein paar Stunden wird das nächste, mysteriöse Spiel im Epic Games Store freigeschaltet. Laut Data Leaks handelt es sich dabei um das Early Access Game “Second Extinction”. Ob es dieses Spiel nun wirklich wird, kann noch nicht zu 100 Prozent bestätigt werden, aber die Chancen stehen gut.

In Second Extinction erklärst du mutierten Dinosauriern den Krieg.

Bei Second Extinction handelt es sich um einen Online-Koop-Egoshooter in dem du alleine oder mit Freunden ständiger Bedrohung ausgesetzt bist. Stelle dich Horden mutierter Dinosaurier alleine oder mit Freunden. Doch sei gewarnt, das Spiel ist für Gruppen designed. Es kann also gut sein, dass du alleine einer durchaus größeren Herausforderung gegenüber stehst.

Beachte bei diesem Spiel, dass es sich aktuell noch im Early Access befindet. Dies bedeutet, dass das Spiel noch in der Entwicklung steckt. Du bekommst also ein spielbares Spiel, es kann jedoch sein, dass sich einige Features im Laufe des Early Access noch ändern, oder du über ein paar Bugs stolperst. Nichtsdestotrotz handelt es sich bei Second Extinction um ein vielversprechendes Game. Sollte es tatsächlich kostenlos angeboten werden, so bringt dies sicherlich eine ganze Menge neuer Spiele in die Entwicklung mit ein.