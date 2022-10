Epic Games Store: Diese Spiele gibt es bald kostenlos

Aktuell hast du die Möglichkeit, dir “Saturnalia” und “Warhammer 40.000: Mechanicus” im Epic Games Store kostenlos zu sichern. Am 3. November um genau 17:00 Uhr werden die beiden Spiele dann von einem neuen Game abgelöst, das wieder eine Woche lang im Angebot bleibt.

Jetzt gratis: “Warhammer 40.000: Mechanicus”

Warhammer ist wohl mittlerweile jedem Gamer ein bekannter Name. In “Warhammer 40.000: Mechanicus” übernimmst du die Kontrolle über die technologisch fortschrittlichste Armee des Imperiums, die Adeptus Mechanicus. Sie bieten dir einzigartige, taktische Kämpfe und einen Vorteil auf jedem Schlachtfeld. Schaffst du es, das Imperium mit ihnen zu erobern? Das Spiel ist seit dem 27. Oktober kostenlos im Epic Games Store verfügbar.

Jetzt im Epic Games Store Angebot: “Saturnalia”

In diesem Roguelite Horror Abenteuer namens „Saturnalia“ spielst du vier Charaktere, die gemeinsam das Geheimnis eines verfluchten Dorfes entdecken. Der Tod spielt in diesem Spiel auch eine ganz besondere Rolle. Jedes Mal, wenn alle deine Charaktere sterben, verändert sich der Aufbau des Dorfes von Grund auf. Nutze den Tod also zu deinem Vorteil, um jedes Geheimnis des Dorfes zu lüften. Deine einzige Waffe, um dem Tod zu entkommen, ist eine Streichholzschachtel.

In diesem Horrorspiel ist ein Streichholz deine einzige Rettung.

Bald im Epic Games Store Angebot: “Filament”

Eine geheimnisvolle Störung auf dem Vorzeigeforschungsschiff Alabaster der Filament Corporation sorgt für Bedenken. Neben einer Abriegelung des Schiffs ist außerdem die gesamte Besatzung verschwunden. Gehe in “Filament” an Bord und versuche, die Ursache der mysteriösen Störung zu finden. Auf deiner Suche nach Antworten löst du spannende Rätsel und wirst in eine Story verwickelt, die zum mitfiebern anregt. Schaffst du es, die Alabaster nicht nur zu betreten, sondern auch lebendig wieder zu verlassen?

Bald gratis: “Rising Storm 2: Vietnam”

In diesem Action-geladenen Game begibst du dich auf nach Vietnam, wo du anderen Spielern auf dem Schlachtfeld gegenübertrittst. In Partien mit 64 Spielern startest du auf über 20 Karten in den Kampf. Zur Verfügung stehen dir dabei über 50 Waffen, 4 steuerbare Hubschrauber, Minen, Fallen und Tunnel. “Rising Storm 2: Vietnam” ist so authentisch, wie es brutal ist. In diesem Spiel zählt jede Sekunde, denn das Kämpfen hört hier nie auf.