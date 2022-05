Epic Games Store - Diese Spiele gibt es bald kostenlos

Nur noch bis zum 5. Mai um 17:00 Uhr hast du die Möglichkeit, dir “Just Die Already” und “Paradigm” im Epic Games Store komplett kostenlos zu sichern. Danach werden die Games von einem neuen Spiel abgelöst, welches dann wieder eine Woche lang kostenlos angeboten wird.

Jetzt im Epic Games Store Angebot: Just Die Already

Jetzt wird es Zeit, den Boomern zu zeigen, wo der Hase läuft. In “Just Die Already” erlebst du hautnah, wie es ist, ein Rentner in einer Welt zu sein, die dich eigentlich lieber tot sehen will. Du bist also nicht nur alt, sondern wirst auch noch aus dem Altersheim geworfen, sodass du von nun an selbst zusehen musst, wie du überlebst. Gar nicht so einfach: In der Realität von “Just Die Already” haben die Menschen keine Kinder mehr, sie spielen stattdessen lieber Videospiele. Arbeiten ist überbewertet und die Rentenkasse sowieso.

Wütend, gebrechlich, arm und verbittert musst du als Rentner deinen Lebensunterhalt in insgesamt vier Arenen erkämpfen. Du kannst nicht nur deine Mitstreiter in Stücke reißen, sondern solltest auch bedenken, dass du selbst zerbrechlich wie Glas bist. Überlege deinen nächsten Schritt also genau. Bei “Just Die Already” handelt es sich um ein Chaos-Sandbox Spiel von Goat Simulator, bei dem du Spielmodi anpassen und allein oder mit bis zu vier Mitspielern im Online-Mehrspielermodus spielen kannst. Dabei hast du nur ein Ziel: einen Platz im Altersheim zu bekommen.

Wütende Renter wollen einen Platz im Altenheim bekommen.

Auch jetzt gratis: Paradigm

In “Paradigm” übernimmst du die Rolle eines Mutanten, genannt Paradigm. Du befindest dich in 2026, einer postapokalyptischen Zukunft im osteuropäischen Land Krusz. Paradigm will um jeden Preis ein berühmter Musiker werden und beginnt, mithilfe seines Computers Musikstücke zu bearbeiten. Auf der Suche nach einer Bootdiskette ist Paradigm mit der Vergangenheit und fehlgeschlagenen Experimenten des Unternehmens Dupa Genetics konfrontiert. Experimente, in denen Wunschkinder hergestellt wurden.

Anstelle von Wunschkindern entwickeln sich die Kinder allerdings zu Mutanten, wie auch Paradigm einer ist. Ausgesetzt in einer verlassenen Kleinstadt will Paradigm sich an Dua Genetics rächen. Gemeinsam mit der Rebellengruppe PAGST willst du gegen die Firma kämpfen. Ein simples Point-to-Click-Adventure, in dem du per Mausklick durch die apokalyptische Welt von 2026 springst.

Bald im Epic Games Store Angebot: Terraforming Mars

In “Terraforming Mars” geht es genau um das, was der Name vermuten lässt. Es ist deine Aufgabe, den Mars auf verschiedenen Projektkarten zu bebauen. Dabei hast du die Möglichkeit, verschiedene Produktionen zu errichten, Städte und Grünflächen frei zu platzieren und vieles mehr. Viele Konzerne wetteifern darum, den Mars als erstes in einen bewohnbaren Planeten umzuwandeln. Es liegt also an dir, noch vor ihnen Meilensteine zu erreichen und den Mars so zu einer neuen Heimat für die Menschheit zu machen. Während du den Planeten bebaust, ziehen immer mehr Menschen auf den Mars. Deine Aufgabe ist es, sie willkommen zu heißen und ihnen ein möglichst gutes Leben zu ermöglichen.

Terraforming Mars ist ein digitales Kartenspiel.

Du erzielst hohe Werte im Spiel, in dem du den Sauerstoffwert stabil hältst, die Temperatur anpasst und sogar Ozeane auf dem roten Planeten errichtest. Auch wunderschöne Wälder kannst du pflanzen. Doch sei gewarnt: Die feindlichen Konzerne schlafen nie und überlegen bereits, wie sie dich und dein Projekt erfolgreich sabotieren können. Es handelt sich bei “Terraforming Mars” um die offizielle Adaption des beliebten Kartenspiels, welches nun im Videospiel-Format verfügbar ist. Schnapp dir also deine Freunde und starte eine virtuelle Partie.