Epic Games Store – Diese Spiele gibt es bald kostenlos

Noch bis zum 21. Oktober um 17:00 Uhr hast du die Möglichkeit, dir “Among the Sleep – Enhanced Edition” im Epic Games Store komplett kostenlos zu sichern. Danach wird das Game von einem neuen abgelöst, das dann wieder eine Woche lang kostenlos angeboten wird.

Aktuell im Epic Games Store Angebot: Among the Sleep – Enhanced Edition

Bei “Among the Sleep – Enhanced Edition” handelt es sich um ein Horror Adventure Game. Du spielst in First Person als ein Kind, das in einer gruseligen Alptraumwelt gefangen ist. Dabei bist du auf der Suche nach deiner Mutter.

Among the Sleep beinhaltet weder ein Combat-System, noch versucht es Horror rein durch das Bekämpfen des Bösen zu vermitteln. Stattdessen bist du hier vollkommen verletzlich und musst ohne Gewalt versuchen, in dieser Welt deinen Weg und einen Sinn zu finden. Lass dich auf deiner Suche nach Geborgenheit nicht von der Dunkelheit abschrecken!

Sicher dir jetzt dieses preisgekrönte Horror-Spiel, das unter anderem Awards für die Gestaltung von Bild und Audio gewonnen hat. Ebenso wurde es zum norwegischen Spiel des Jahres 2014 gewählt.

Bald gratis verfügbar: DARQ Complete Edition

Ganz im Sinne vom baldigen Halloween, geht es auch im Epic Games Store gruselig weiter. Bei “DARQ: Complete Edition” handelt es sich nämlich um ein weiteres Horror-Spiel. Ähnlich wie bei Among the Sleep, geht es hier um einen Traum.

Um genauer zu sein, geht es um den Traum eines Jungen namens Lloyd. Eines Tages wird Lloyd bewusst, dass er träumt. Ganz zu seinem Unglück verwandelt sich dieser Traum jedoch schnell in einen Alptraum. Er lernt jedoch, den Alptraum zu kontrollieren, indem er die Gesetze der Physik umgeht und die Materie des Traums verändert.

Freue dich in DARQ auf spannende Puzzles, psychological Horror vom feinsten und einen einzigartigen Art Style. Entdecke die Geheimnisse der Alptraumwelt und hilf Lloyd zu überleben.

Denk wie immer daran, dass die Spiele nur für eine Woche kostenlos angeboten werden. Zöger also nicht und sicher dir jetzt deine neuen Games. Alles, was du dazu brauchst, ist ein Epic Games Store Account, den du dir kostenlos erstellen kannst.