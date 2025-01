40 Euro geschenkt: Grandioses Kampfspiel heute kostenlos

Mittlerweile ist es zur Tradition geworden: In der Weihnachtszeit und bis ins neue Jahr bietet der Epic Games Store den hauseigenen Adventskalender an. Über die Feiertage kannst du dir so jeden Tag ein kostenloses Videospiel für den PC sichern. Du musst aber schnell sein, denn das aktuelle Angebot endet schon nach 24 Stunden. Jeden Tag um 17 Uhr wird ein neues Videospiel enthüllt. Hier erfährst du, welches kostenlose Spiel du dir heute sichern kannst.

Heute kostenlos: Sifu

Heute kannst du dir ein geniales Kampfspiel namens „Sifu“ kostenlos im Epic Games Store herunterladen. In diesem Spiel dreht sich alles um die Kunst des Kung-Fu. Von kinoreifen Kämpfen bis hin zu realistischen Manövern, Fans der Kampfkunst kommen hier auf ihre Kosten. Doch das ist noch nicht alles, denn dieses Spiel bietet dir neben tollen Kämpfen auch eine spannende Story.

Du schlüpfst in die Rolle eines Charakters, der nichts mehr möchte als Rache. Auf der Suche nach den Mördern deiner Familie musst du gänzlich allein gegen deine Feinde antreten. Du hast keine Verbündeten, aber besitzt ein mysteriöses Amulett, das dich nach jedem Tod erneut zum Leben erweckt. Normalerweise kostet dich das Spiel satte 40 Euro. Nur heute kannst du es dich allerdings kostenlos herunterladen.

Sifu ist ein episches Kampfspiel.

Epic Games Store Adventskalender

Hier zeigen wir dir, welche Spiele du dir in diesem Jahr bereits kostenlos herunterladen konntest. Sicherst du dir alle Spiele, dann kannst du über Weihnachten viel sparen und musst dich auch an freien Tagen nicht langweilen. Um dir die Spiele herunterzuladen, benötigst du lediglich einen Account im Epic Games Store. Diesen kannst du ebenfalls kostenlos erstellen. Du musst die Spiele auch nicht direkt herunterladen. Es reicht, sie während der Aktion zu deiner Bibliothek hinzuzufügen.

Diese Spiele gab es bereits kostenlos: