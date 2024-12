Nur heute kostenlos: Geniale Action-Game Vollversion

Mittlerweile ist es zur Tradition geworden: In der Weihnachtszeit und bis ins neue Jahr bietet der Epic Games Store den hauseigenen Adventskalender an. Über die Feiertage kannst du dir so jeden Tag ein kostenloses Videospiel für den PC sichern. Du musst aber schnell sein, denn das aktuelle Angebot endet schon nach 24 Stunden. Jeden Tag um 17 Uhr wird ein neues Videospiel enthüllt. Hier erfährst du, welches kostenlose Spiel du dir heute sichern kannst.

Heute kostenlos: [REDACTED]

In diesem Jahr kommen Rogue-like Fans beim Epic Games Store Adventskalender auf ihre Kosten. [REDACTED] ist ein weiterer isometrischer Rogue-like, den du dir heute kostenlos sichern kannst. Normalerweise kostet dich das Spiel knapp über 22 Euro. Dein Ziel in diesem Spiel ist einfach: Es geht um das pure Überleben.

Nur indem du die letzte Rettungskapsel erreichst, kannst du dich endgültig in Sicherheit bringen. Dazu musst du dich jedoch durch die postmoderne Strafanstalt Black Iron auf dem eisigen Jupitermond Callisto kämpfen. Die Insassen wurden von etwas Unbekanntem infiziert und als Gefängniswärter möchtest du keinesfalls mit ihnen verenden. Das Spiel beinhaltet dutzende einzigartige Gegner, von denen manche eher unerwartet sind. Denn da es nur Platz für einen Überlebenden gibt, wollen dir auch deine überlebenden Kollegen an den Kragen.

Redacted ist nur heute kostenlos im Epic Games Store.

Epic Games Store Adventskalender

Hier zeigen wir dir, welche Spiele du dir in diesem Jahr bereits kostenlos herunterladen konntest. Sicherst du dir alle Spiele, dann kannst du über Weihnachten viel sparen und musst dich auch an freien Tagen nicht langweilen. Um dir die Spiele herunterzuladen, benötigst du lediglich einen Account im Epic Games Store. Diesen kannst du ebenfalls kostenlos erstellen. Du musst die Spiele auch nicht direkt herunterladen. Es reicht, sie während der Aktion zu deiner Bibliothek hinzuzufügen.

Diese Spiele gab es bereits kostenlos:

19. Dezember: Vampire Survivors ( 4,49 Euro )

) 20. Dezember: Astrea Six Sided Oracles ( 22,39 Euro )

) 21. Dezember: TerraTech ( 22,39 Euro )

) 22. Dezember: Wizard of Legend ( 15,99 Euro )

) 23. Dezember: Dark and Darker ( 27,45 Euro )

) 24. Dezember: Dredge ( 24,99 Euro )

) 25. Dezember: Control ( 31,99 Euro )

) 26. Dezember: Ghostrunner 2 ( 39,99 Euro )

) 27. Dezember: Hot Wheels Unleashed ( 39,99 Euro )

) 28. Dezember: Kill Knight ( 13,49 Euro )

) 29. Dezember: Orcs Must Die! 3 ( 26,99 Euro )

) 30. Dezember: [REDACTED] ( 22,39 Euro )