Nur für kurze Zeit: 40 Euro Cyberpunk-Game komplett kostenlos

Mittlerweile ist es zur Tradition geworden: In der Weihnachtszeit bietet der Epic Games Store den hauseigenen Adventskalender an. Über die Feiertage kannst du dir so jeden Tag ein kostenloses Videospiel für den PC sichern. Du musst aber schnell sein, denn das aktuelle Angebot endet schon nach 24 Stunden. Jeden Tag um 17:00 Uhr wird ein neues Videospiel enthüllt. Hier erfährst du, welches kostenlose Spiel du dir heute sichern kannst.

Heute kostenlos: Ghostrunner 2

Heute kannst du dir ein geniales Action-Game ab 18 kostenlos im Epic Games Store herunterladen. „Ghostrunner 2“ ist ein grandioses Action-Abenteuer und hat sowohl im Epic Games Store als auch bei Steam beste Bewertungen erhalten. In Ghostrunner 2 fließt jede Menge Blut, denn das Spiel entführt dich in eine postapokalyptische Cyberpunk-Zukunft.

Im zweiten Teil der Reihe kehrt Jack zurück und muss einmal mehr die Menschheit retten. Diesmal stellt er sich einem gewalttätigen KI-Kult, der sich außerhalb des Dharma-Turms aufhält. Nur so kannst du die Zukunft der Menschheit retten. Das Spiel punktet mit seiner starken Katana-Kampfmechanik und umfangreicher Erkundung. Die Welt außerhalb des Turms ist detailliert und bietet viel zu entdecken. Normalerweise kostet dich das Spiel satte 40 Euro.

Ghostrunner 2 ist erst ab 18 freigegeben.

Epic Games Store Adventskalender

Hier zeigen wir dir, welche Spiele du dir in diesem Jahr bereits kostenlos herunterladen konntest. Sicherst du dir alle Spiele, dann kannst du über Weihnachten viel sparen und musst dich auch an freien Tagen nicht langweilen. Um dir die Spiele herunterzuladen, benötigst du lediglich einen Account im Epic Games Store. Diesen kannst du ebenfalls kostenlos erstellen. Du musst die Spiele auch nicht direkt herunterladen. Es reicht, sie während der Aktion zu deiner Bibliothek hinzuzufügen.

Diese Spiele gab es bereits kostenlos:

19. Dezember: Vampire Survivors ( 4,49 Euro )

) 20. Dezember: Astrea Six Sided Oracles ( 22,39 Euro )

) 21. Dezember: TerraTech ( 22,39 Euro )

) 22. Dezember: Wizard of Legend ( 15,99 Euro )

) 23. Dezember: Dark and Darker ( 27,45 Euro )

) 24. Dezember: Dredge ( 24,99 Euro )

) 25. Dezember: Control ( 31,99 Euro )

) 26. Dezember: Ghostrunner 2 ( 39,99 Euro )