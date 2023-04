Endlich digital: Diese Matte will dein Yogameister werden

smrtlab will schaffen, woran schon einige gescheitert sind. Das Messen und Kontrollieren deiner Yogasession über eine smarte Yogamatte. Unternehmen wie Smartmat wollten das schon vor Jahren, jedoch überzeugte am Markt bisher kein Produkt in diese Richtung vollständig.

smarte Yogamatte trackt deine Session

Doch das will ein ungarisches Start-Up ändern. Dafür hat man eine Yogamatte entwickelt, die durch Sensoren trackt, wo du stehst, sitzt oder dich sonst wie abstützt. Damit kannst du nach der Session auf deinem Smartphone oder Tablet sehen, wie dein Yogatraining gelaufen ist. Ob kraftvolle Bewegungen, entspannte Posen oder intensive Stretching- oder Balance-Übungen; die SMRT Yoga Mat nimmt es auf und überträgt am Ende die Daten in die App.

Sie ist für Android und iOS entwickelt und zeigt dir nicht nur den Charakter deiner Yoga-Session, sondern auch dein Leistungsniveau, was Balance und Intensität angeht. Das Ganze ist laut Entwickler bewusst reduziert gehalten. So gibt es auch keine Echtzeit-Ansagen oder Warnungen, wenn du etwas falsch durchführst. Während der Session brauchst du nicht einmal dein Handy oder ein Tablet anbei zu haben. Denn die Yogamatte selbst speichert alle Daten und sendet sie, sobald dein Smartphone sich in der Nähe befindet.

Smarte Yogamatte: smrtyoga gerollt

Die Yogamatte kommt dadurch aber nicht ohne Akku aus und muss nach rund 24 Stunden Training wieder geladen werden. Das funktioniert über einen standesgemäßen USB-C-Port. Benutzt du sie nicht, ist sie laut Entwickler innerhalb einer Woche leer.

Noch kein Marktstart

Der dicke Haken an der Sache ist, dass es bisher noch keinen Vertrieb für die Matte gibt. Somit steht auch noch nicht fest, wann sie auf den deutschen Markt kommt und wie viel sie dann kosten wird. Das Start-Up aus Ungarn ist aber zuversichtlich, dass man die Yogamatte bald auf den Markt bekommt.