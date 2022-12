Elon Musk im Kreuzfeuer: Twitter ändert Regeln – das sind die drastischen Folgen

An diesem Montagabend sollte sich Twitters Trust and Safety Council – eine Art Gremium – treffen. Kurz vorher wurde das Meeting per E-Mail abgesagt. Die Ratsmitglieder stellten dem US-amerikanischen Magazin The Associated Press (AP) Bilder der E-Mail zur Verfügung. Dort hieß es, dass Twitter „neu bewertet, wie externe Erkenntnisse am besten gewonnen werden können“. Der Rat sei dafür nicht die geeignete Institution, heißt es laut AP.

Trust and Safety Council – Keine „Entscheidungsfindung“

„Unsere Arbeit, Twitter zu einem sicheren, informativen Ort zu machen, wird sich schneller und aggressiver als je zuvor bewegen“. Ihre Ideen, wie das Unternehmen Ziele erreichen kann, seien auch in Zukunft weiterhin willkommen, erläuterte die E-Mail. Als Tesla-Chef Elon Musk Ende Oktober 2022 für 44 Milliarden US-Dollar kaufte, sagte Musk, er suche einen neuen „Content Moderation Council“. Zu einem späteren Zeitpunkt zog seine Stellenausschreibung zurück.

„Twitters Trust and Safety Council war eine Gruppe von Freiwilligen, die über viele Jahre ihre Zeit aufgegeben haben, als sie von Twitter-Mitarbeitern konsultiert wurden, um Ratschläge zu einer Vielzahl von Online-Schäden und Sicherheitsfragen anzubieten“, twitterte Ratsmitglied Alex Holmes. Die Freiwilligengruppe bat ihr Fachwissen und Anleitungen an, wie Twitter sich in den Bereichen Hass, Belästigung und andere Schäden verbessern kann. „Zu keinem Zeitpunkt war es ein Leitungsgremium oder eine Entscheidungsfindung.“

Bereits am vergangenen Donnerstag bestätige der Tech-Konzern per E-Mail das Treffen am gestrigen Montag. Das Ziel ist ein „offenes Gespräch und eine Frage-und-Antwort-Runde“. Am selben Tag veröffentlichten drei Ratsmitglieder einen Tweet. In diesem stand, dass die Sicherheit und das Wohlbefinden der Twitter-Nutzer im Gegensatz zu den Behauptungen von Elon Musk rückläufig sind.

Twitter: Online-Angriffe auf ehemalige Ratsmitglieder

Alle drei ehemaligen Mitglieder wurden, nachdem Musk Kritik an ihnen ausgeübt hatte, zum Ziel von Online-Angriffen. Der Grund dafür war, dass sie sich zufolge von Medienberichten der The Associated Press zu wenig gegen die sexuelle Ausbeutung von Kindern auf der Plattform eingesetzt haben. Elon Musk kommentierte: „Es ist ein Verbrechen, dass sie sich jahrelang geweigert haben, Maßnahmen gegen die Ausbeutung von Kindern zu ergreifen!“