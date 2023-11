Einer der erfolgreichsten Animationsfilme erhält gleich 2 Fortsetzungen

Es war kein gutes Jahr für zahlreiche Filme, die der Disney-Konzern jüngst hervorgebracht hat. Mit wenigen Ausnahmen wie „Guardions of the Galaxy 3“ konnte Disneys diesjähriges Filmaufgebot die Zuschauer nicht in die Kinosäle locken. Um sich von weiteren Kinoflops zu verabschieden, konzentriert sich Disney nun auf einen seiner erfolgreichsten Animationsfilme und spendiert der Reihe gleich zwei Fortsetzungen. Die Rede ist von „Die Eiskönigin“, die sowohl im ersten Film mit 1,29 Milliarden US-Dollar Einspielergebnis als auch in der Fortsetzung mit 1,45 Milliarden US-Dollar überzeugen konnte.

„Die Eiskönigin“ Teil 3 und 4 – das ist bisher bekannt

Die Geschichte um Anna, Elsa und Olaf konnte Fans schon zweimal zu Scharen in die Kinosäle locken. Offensichtlich möchte Disney diesen Erfolg wiederholen und die eigene Kinopech-Strähne damit durchbrechen. Im amerikanischen Frühstücksfernsehen gab Disney-Boss Bob Iger dabei bekannt, dass sich bereits ein Frozen 4 in der Entwicklung befindet. Für den Disney-Animationsfilm sind also gleich zwei Fortsetzungen geplant, an denen die Schöpferin der Eiskönigin, Jenn Lee, bereits mit ihrem Team arbeitet. Zu viele Details wollte Bob Iger in „Good Morning America“ im Interview nicht verraten. Allerdings möchte Disney „Die Eiskönigin 3“ wohl schnellstmöglich in die Kinosäle bringen. Der Film hat die Planungsphase verlassen und befindet sich bereits in Produktion. Frühestens 2024 soll mit der Fortsetzung zu rechnen sein.

Ein konkretes Datum, wann „Die Eiskönigin 3“ in die Kinos gelangen soll, gibt es bisher nicht. Ebenso ist nicht bekannt, wie weit fortgeschritten die Produktion bereits ist. Es könnte somit auch ein Auftritt im Kinojahr 2025 sein, auf den sich Fans einstellen müssen. Da sich die zweite Fortsetzung erst in der Entwicklung befindet, kann für „Die Eiskönigin 4“ noch keine nähere Aussage über ein Erscheinungsjahr getroffen werden. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass wir die Fortsetzung vor 2025 oder 2026 in den Kinos begrüßen dürfen, da die Produktion von „Die Eiskönigin 3“ bislang nicht vollständig abgeschlossen ist. Wer sich die ersten beiden Filme noch einmal ansehen möchte, findet sie im Streaming-Abo des Disney-Konzerns Disney+.

„Frozen“ gilt als „wertvollstes Franchise“ für Disney

Insgesamt scheint sich Disney stärker auf das „Die Eiskönigin“-Franchise konzentrieren zu wollen. Erst im August wurde ein neuer „Frozen“-Podcast angekündigt, der sich um weitere Geschichten rund um die Bewohner des Landes Arendelle konzentrieren soll. Das Disneyland in Hongkong plant zudem die Eröffnung eines „World of Frozen“-Themenbereichs am 20. November, in dem Parkgäste eine Chance erhalten sollen, Arendelle zu besuchen. Es ist nicht die erste Attraktion oder Themenwelt, die auf erfolgreichen Disneyfilmen aufbaut.

„Seit Jahren schaffen wir in unseren Disney-Parks diese großen, immersiven Welten. Im Wesentlichen sind sie die physische Verkörperung einiger der großartigsten Geschichten, die wir erzählt haben, sei es Cars Land oder Star Wars oder Pandora, und natürlich ist ‚Frozen‘ als unser wertvollstes Franchise, wie Sie bereits erwähnt haben, ein sehr erfolgreicher Film. Ich denke, es ist einfach reif dafür, den Ort zu bauen, an dem ‚Frozen‘ stattfindet, und es ist einfach ein fantastisches Land, das es den Leuten ermöglicht, in die Geschichte von ‚Frozen‘ einzutauchen und mit all den großartigen Charakteren der Filme zu interagieren“, äußerte sich Iger bei Good Morning America über die neue Attraktion. „Die Eiskönigin“ scheint also stärker denn je im Fokus des Disney-Konzerns zu stehen. Da Iger die „Eiskönigin“ als „wertvollstes Franchise“ betrachtet, dürften wohl auch in Zukunft noch zahlreiche Neuigkeiten über Anna, Elsa und Olaf folgen.