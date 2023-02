E-Auto ist ein Reinfall: Super-GAU für Audi, BMW & Mercedes

Ist es Unvermögen, Sturheit oder fehlt dem weltweit größten Autobauer die Überzeugung? Toyota wagt sich nur langsam in die E-Auto-Welt. Auch die deutschen Autobauer waren anfangs noch skeptisch und zögerten. Bis die Politik beschloss: Ab 2035 ist Schluss mit dem Verbrenner. Neue Diesel und Benziner dürfen dann nicht mehr auf die Straßen. Für Audi, BMW und Mercedes endet damit eine goldene Ära, eine lange Epoche, in der der Verbrenner das goldene Kalb war. Doch während Toyota immer noch daran festhält, steigen die deutschen Autobauer nach und nach aufs E-Auto um. Jetzt zeigt sich aber: Die Stromer von BMW, Mercedes und BMW kommen nicht überall gut an.

Deutschen E-Auto-Bauern droht der Totalausfall

Man könnte meinen, der deutsche Automarkt sei für VW, Mercedes und andere deutsche Autobauer enorm wichtig. Doch das ist nicht der Fall. China, der weltweit größte Automarkt, ist für die Hersteller weitaus mehr von Bedeutung. Noch 2020 verkauften die deutschen Fahrzeughersteller Volkswagen, Mercedes und BMW fast 40 Prozent all ihrer Fahrzeuge in China. Doch mit dem Aufkommen des Elektroautos ändert sich das. Das E-Auto aus Deutschland kommt im Reich der Mitte nicht besonders gut an. So hat etwa Audi dort nur sage und schreibe 43 Audi e-tron GT verkauft. Den deutschen E-Auto-Bauern droht der Super-GAU.

→ Deutsche wollen kein E-Auto: Aus diesen 4 Gründen

Standen viele Jahre Limousinen von BMW und Mercedes in China für Wohlstand und waren unheimlich beliebt, greifen die Chinesen beim E-Auto lieber zu chinesische Marken. So beträgt der aktuelle Marktanteil von BMW 0,8 Prozent, der von Mercedes 0,3 Prozent und der von Audi gar nur 0,1 Prozent am chinesischen E-Auto-Markt. Einzig VW kann mit einem Marktanteil von 2,4 Prozent noch mit chinesischen Herstellern mithalten. Tesla ist mit 7,8 Prozent mehr als dreimal so beliebt, berichtet das Handelsblatt.

Haben BMW, Mercedes und Audi den Trend verschlafen?

Während BMW, Mercedes und Audi auf teure Luxus-Limousinen und -SUVs setzen, wollen die Chinesen offenbar etwas völlig anderes. Denn: Das erfolgreichste E-Auto Chinas ist weder eine luxuriöse Limousine noch ein hochpreisiger SUV, sondern der Mini-Stromer Wuling Hongguang. Und während die deutschen Autobauer in China mit dem E-Auto nicht richtig Fuß fassen können, kommen immer mehr chinesische Stromer nach Deutschland. Zuletzt der Nio ET7. Und die Neu-Stromer aus China haben selbst hierzulande diesen entscheidenden Vorteil gegenüber so manchem Traditionshersteller.