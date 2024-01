Der große Hass aufs E-Auto: Deshalb bereuen die meisten den Kauf

Im vergangenen Jahr ergab eine Umfrage: 73 Prozent aller Deutschen, die einen Benziner oder Diesel fahren, wollen möglichst lange an ihrem Verbrenner festhalten. E-Auto? Nein, danke. Trotz beschlossenem Verbrenner-Aus, trotz Förderungen seitens der Politik und Privilegien, die sogar das rechts überholen im Stau gestatteten: Deutsche haben keine Lust aufs Elektroauto. Und die meisten, die bereits umgestiegen sind, bereuen den Kauf und wünschen sich ihren Verbrenner zurück.

Mehr als die Hälfte der Deutschen will kein E-Auto mehr

Die Zahlen dürften der Bundesregierung, die mit dem E-Auto einen Beitrag zur Klimaneutralität leisten will, gar nicht gefallen. Denn: 53 Prozent der Deutschen bereuen den Kauf oder das Leasing ihres Stromers. Das geht aus einer YouGov-Umfrage des Softwareunternehmens für Ladestationen Monta hervor. Verantwortlich dafür sind vor allem die erhöhten und von den meisten unterschätzten laufenden Kosten für ein E-Auto. Ganz vorn: die gestiegenen Strompreise. Und diejenigen, die einen Kauf in Erwägung ziehen, sind ebenso besorgt. So gab ein Viertel der Befragten an, aufgrund der Unsicherheiten über die zukünftigen Preise, verursacht durch die Energiekrise, zurzeit kein E-Auto haben zu wollen.

→ E-Auto: An der Realität vorbei

„Das Laden eines Elektroautos ist in den vergangenen Jahren zwar teurer geworden, sagt Max Scherer, Vorsitzender des operativen Geschäfts bei Monta. „Doch Untersuchungen belegen auch, dass die Deutschen einen Ladevorgang tendenziell kostenintensiver einschätzen, als er tatsächlich ist.“ Denn wer sein E-Auto zu Hause auflade, erfahre den Preis meist erst einige Monate später beim Blick auf die Stromrechnung. An öffentlichen Ladepunkten stehe es um die Kosteneinsicht nicht besser. Die verschiedenen Abrechnungsmodelle je nach Anbieter erschweren E-Auto-Fahrern oft einen transparenten Ladevorgang. So kann eine Ladung hier teils zwischen 40 und 80 Cent pro kWh variieren – während der Preis für den Strom aus der eigenen Steckdose bei 30 Cent liegt. Scherer zufolge sei es deshalb in fast allen Fällen günstiger, zu Hause zu laden.

Renault-Chef warnte bereits vor dem Elektroauto

Vor geraumer Zeit äußerte sich auch der Renault-Chef zum E-Auto und riet vom Stromer ab. „Kaufen Sie sich kein Elektroauto“, lautete sein Rat. Eben aus dem von Scherer aufgeführten Grund. Wer kein Eigenheim mit Solar-Anlage auf dem Dach und einer Ladestation für das Elektroauto in der Garage hat, sollte kein E-Auto kaufen.