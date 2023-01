E-Auto bereits am Ende? Mercedes plant um

Das E-Auto soll 2035 den Verbrenner endgültig ablösen. Per Gesetz sollen dann keine neuen Fahrzeuge mit Benzin und Dieselmotor mehr zugelassen werden. Doch bis dahin sind es noch zwölf Jahre. Und da die Ladesäulen-Infrastruktur derzeit noch überschaubar und die Batterieproduktion teuer, aufwendig und teils umweltschädigend ist, machen noch nicht alle Autobauer mit. Verbrenner stehen etwa bei Toyota oder Ford nach wie vor im Fokus. Mercedes ist da schon ein Stück weiter und hat mit der EQ-Reihe gleich mehrere E-Auto-Modelle im Angebot. Doch nun plant der deutsche Autobauer offenbar um.

Mercedes will sich verändern

Wer Mercedes fährt, kennt etwa die SUV-Modelle unter Bezeichnungen wie GLA oder GLB. Als Mercedes die EQ-Reihe 2016 eingeführt hat, wollte man damit aufmerksam machen, dass die Zukunft „Electric Only“, also eben vollelektrisch ist. Und da das offenbar nun allen klar ist, soll es bei Mercedes die EQ-Reihe ab 2024 nicht mehr geben. Wie das Handelsblatt berichtet, will Mercedes dann auf das Zusatzlogo „EQ“ verzichten und unabhängig vom gewählten Antrieb zu seinen alten Typenbezeichnungen zurückkehren. Aus dem EQA würde dann etwa der GLA und aus dem EQB der GLB, so ein Insider gegenüber der Zeitung.

Die Abkürzung EQ steht für „Electric Intelligence“ und soll Mercedes-Kunden den Aufbruch in ein „neues Zeitalter der Mobilität“ weisen, heißt es. Da der Autobauer dem Verbrenner aber den Rücken kehren will, benötige Mercedes mittelfristig keine eigene Elektrosubmarke mehr, so die Interna. So soll etwa die für 2024 geplante elektrische Version des Geländewagens G-Klasse nicht mehr unter dem Namen „EQG“, sondern ganz klassisch wieder als G-Klasse auf den Markt kommen.

Verbrenner gegen Elektroauto: So hilft der Autobauer bei der Entscheidung

Wer auf ein E-Auto umsteigen will, hat viele Fragen. Eines der größten Bedenken ist wohl, ob die Reichweite eines bestimmten Modells genügt. Ein anderes, dass man lange warten muss, bis die Batterie des Stromers wieder vollgeladen ist. Und letztlich stellen sich viele die Frage: Wo kann ich mein E-Auto überhaupt aufladen? Gibt es auch Ladesäulen in der Nähe? Wir haben vor Kurzem eine App von Mercedes getestet, die zeigt, ob ein E-Auto besser ist als der eigene Verbrenner. Dabei misst die Anwendung dein Fahrverhalten in und mit deinem eigenen Auto und zeigt dir nach einer Woche, ob es sinnvoll ist, den Verbrenner gegen ein E-Auto zu tauschen. Das Fazit fällt überraschend aus.