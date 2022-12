„Düster, aber weniger blutig“: Diese neue Marvel-Serie startet bald bei Disney+

Filme in Serien gießen und existierende Charaktere weiter ausbauen, liegt derzeit im Trend. Vor allem die Marvel-Comics sind beliebt, was sich vor allem Disney zu eigen macht. Der hauseigene Streaming-Dienst Disney+ bietet mittlerweile unzählige Serien und Spin-offs aus dem Superhelden-Universum an. Und nun kommt eine weitere dazu.

Disney+ bringt neue Marvel-Serie

Nicht nur Disney+ gehören Marvel-Serien, auch Netflix hat sich die ein oder anderen Rechte gesichert. Doch Netflix macht kurzen Prozess und lässt viele Serien oftmals schon nach einer Staffel enden. Auch die Geschichte rund um „Daredevil“ überlebte nicht lang und wurde eingestampft. Konkurrent Disney+ fackelt da nicht lange und sichert sich die Marvel-Serie nun für die eigene Plattform.

Laut Informationen des Magazins NME soll in „Daredevil: Born Again“ nach wie vor Schauspieler Charlie Cox die Hauptrolle übernehmen, wie es auch schon bei Netflix der Fall war. Wie der Schauspieler NME gegenüber äußerte, soll die Disney+Serie allerdings weniger blutig sein: „Mein Instinkt ist, dass es düster bei Disney+ sein wird, aber nicht blutig.“ Weiter meint Cox, dass der Charakter des Daredevil aka Matt Murdock am ehesten funktioniere, wenn er für ein älteres Publikum ausgerichtet wird.

Wie genau diese Ausrichtung des Marvel-Superhelden aussehen soll und worum es in der Serie gehen soll, ist bis dato aber nicht bekannt.

Wann kommt „Daredevil“?

Wie das Magazin NME berichtet, soll Disney+ „Daredevil: Born Again“ in Windeseile umsetzen und bereits im kommenden Jahr mit den Dreharbeiten starten wollen. Die Produktion soll im Februar beginnen und laut Plan im Dezember beendet sein. Start der MCU-Serie bei Disney+ ist dementsprechend 2024; ein genaues Datum steht zum jetzigen Zeitpunkt aber noch aus. Insgesamt soll „Daredevil: Born Again“ 18 Episoden umfassen. Ob nach der ersten Staffel weitere folgen, hängt laut Charlie Cox vom Erfolg der Serie ab.

Daredevil beziehungsweise Matt Murdock feierte sein Debüt in „Spider-Man: No Way Home“ und „She Hulk“. Charlie Cox selbst spielt den Superhelden und die Rolle des blinden Anwalts seit 2015. Neben Charlie Cox sollen auch Vincent D’Onofrio wieder als Wilson Fisk alias Kingpin, Michael Gandolfini, Sandrine Holt und Margarita Levieva Rollen verkörpern. Gedreht und produziert wird die Serie von Matt Corman und Chris Ord.