Dschungelcamp - Tag 7: Eskalation wegen einem Glas Kuhpisse

Vorgestern krochen sie noch gemeinsam Hand in Hand während der Dschungelprüfung durch Scheiße. Nun sind sie die größten Feinde. Oder doch nicht? Die Beziehung zwischen der Büchner-Witwe Danni und Dauer-Miesepeter Elena gibt Rätsel auf. Doch der Reihe nach.

Am siebten Tag im Dschungelcamp mussten erneute beide Promis zur Dschungelprüfung antreten. Dieses Mal: „Kaffee und Fluchen“ – eine Essensprüfung. Hier das 6-Gang-Menü im Schnelldurchlauf:

„Schwarzwälder Kirschtorte“ (Pürierte Schweinehoden, fermentierte Sojabohnen, Fliegenlarven, garniert mit einem Fischauge) „Dschungel Pflaumenstreusel“ (Tortenboden aus 3-Korn-Mehl: pürrierte Mehlwürmer, Kakerlaken und Grille zusammen mit Kotzfrucht und Kakerlaken-Crumble) „Fruchttörtchen“ (Entenzungen, Stinke-Tofu und Stinkfrucht) „Donut“ (Kamelanus, püriertes Schweinehirn) „Sachertorte“ (Pürierte, fermentierte Enteneier und Sojabohnen mit Kamelleber und Mehlwürmern) „Grüner Tee“ (Warmer Kuhurin)

Wie so häufig waren die Portionen riesig und die Zeit knapp. Der folgende Tweet fasst die Situation recht gut zusammen:

Diese Dschungelprüfung: Ihr müsste 17 Kilo pürierte Leber, 21 Liter Krokodilblut, 39 Kamelanus und 71 Zentner Spinnenkacke essen und habt dafür sieben Sekunden Zeit, die Zeit läuft ab jetz... oh, leider nicht geschafft aber trotzdem fast alles gegessen, schade. #IBES — anredo (@anredo) January 16, 2020

Eskalation im Dschungelcamp

Nach der Prüfung fliegen die Fetzen. Der Grund: Die Kult-Auswanderin hat das Glas Seiche allein getrunken – ohne mit Elena zu teilen. „Du hättest mir kurz sagen können, ich trinke das alleine. Ich hätte Danke gesagt! Du machst hier eine Show.“ Danni wehrt sich lautstark: „Das tut mir leid. Ich wollte dir nur ein Stück zurückgeben, was du bisher für mich getan hast! Ich wollte mich nicht in die Mitte stellen und eine Show machen. Das habe ich nicht nötig. Ich will noch nicht mal Dschungelkönigin werden.“

Den Streit schleppen die beiden Kamelanus-Esser mit ins Dschungelcamp. „Danni und ich haben Zoff. Ich bin gerade richtig wütend“, sagt die vor Wut kochende Elena zu Erotiksternchen Sonja, als sie im Camp ankommt. „Wenn ich das Gefühl habe, dass hier jemand eine Show abzieht, dann sage ich das! Es ist einfach genug. Ich habe jetzt etwas in der Prüfung erlebt und weiß jetzt nicht mehr, was ich denken soll. Ich bin komplett schockiert.“

„Es gab einen Streit wegen einem Glas Pisse“

Während Elena erklärt, was vorgefallen ist, lässt Danni dann doch wenige Meter entfernt so richtig Dampf ab und brüllt: „Mir wird hier ständig unterstellt, ich mache eine Show. Ich kann das nicht mehr hören! Ich raste komplett aus! Ich habe es nicht nötig eine Show zu machen und schon gar nicht auf dem Rücken von meinem verstorbenen Mann. Ich will kein Mitleid, ich will gar nichts! Jeder, der denkt, ich mache eine Show, der sollte sich schämen. Ich habe keinen Bock mehr, ich lasse mir sowas nicht unterstellen.“

Das ukrainische Playboy-Häschen Anastasiya fasst die Situation im Dschungeltelefon ganz gut zusammen: „Es gab einen Streit wegen einem Glas Pisse.“ Dem DSDS-Gewinner ist die ganze Situation unangenehm. „Mich zieht’s auch schon a bissel runter“, sagt Prince Damien.

Alle: *lästern, streiten sich*



Prince Damien: "RAÚLS KLAMOTTEN WERDEN WAHRSCHEINLICH NASS."



Wir alle brauchen jemanden wie Prince Damien in unserem Leben. #IBES — Trashlessio 🐍🤠 (@trashlessio) January 16, 2020

Danni spaltet das Camp

Nicht nur Sonja ätzt gegen die Witwe von Jens Büchner: „Warum vermische ich einen so großen, essenziellen Schmerz, meinen Verlust mit Entertainment. Was hat der arme Mann damit zu tun?“ Auch Trödel-Markus „Die ist so ein bisschen psychomäßig“ und Tattoo-Toni teilen ordentlich gegen Danni aus.

Die Sexbombe Anastasiya hingegen ist blitzartig zur neuen besten Freundin mutiert. Während Danni sie beim Einzug ins Dschungelcamp noch nicht einmal grüßte und auch ihre Entschuldigung am zweiten Tag nicht wirklich akzeptierte, sind die beiden auf einmal unzertrennlich.

Die Geschichte von Danni und Anastasiya:



Anastasiya ist diejenige, die von Danni nicht begrüßt wurde, weil irgendwas mit Ennesto Monte war...



Danni wollte die Entschuldigung von Anastasiya nicht annehmen...



Danni und Anastasiya sind beste Freundinnen!#IBES pic.twitter.com/z7GnQdJS62 — lrstrash (@lrstrash) January 16, 2020

Was sonst noch an Tag 7 im Dschungelcamp geschah

Danni ist nicht freiwillig im Dschungelcamp. Sie ist nur da, weil sie es Jens versprochen hat. „Einige Tage bevor er gestorben ist, hat er gesagt: Egal was passiert, geh da rein.“

Jens (röchelt): Da...ni?

Danni (mit Tränen in den Augen am Sterbebett): Ja?

Jens: Danni...versprich (hustet) versprich mir...dass Du ins Camp gehst...aber...Du darfst...nicht gewinnen...

Dann: Wat?

Jens: VERSPRICH ES!

Danni: Ja...gut

Flatline...#IBES — Dachsman (@Beistelltext) January 16, 2020