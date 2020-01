Dschungelcamp Statistik: So beliebt sind die Promis

Die 14. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“! fördert für den einen oder anderen Zuschauer neue Gesichter zutage. Wer die Sendung „Deutschland sucht den Superstar“ nie gesehen hat, wird Prince Damien oder Toni Trips nicht kennen. Wer den Playboy nicht liest, dem wird Anastasiya Avilova womöglich nicht geläufig sein. Jedoch sind alle Kandidaten bereits vor dem Dschungelcamp schon im TV zu sehen gewesen.

Raúl Richter etwa, war viele Jahre bei der RTL-Seifenoper „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ zu sehen. Sonja Kirchberger sorgte in Filmen wie „Die Venusfalle“ schon in den 80ern für Furore auf der Leinwand. Doch sind die Schauspieler dadurch beliebter als vermeintliche Promis, die zuvor an anderen Reality-TV-Formaten wie „Bachelor in Paradise“ oder „Das Sommerhaus“ teilgenommen haben?

Welcher Dschungelcamp-Promi hat die meisten Follower?

Wir haben uns die elf Instagram-Profile der Dschungelbewohner genauer angesehen. Und dabei die eine oder andere große Überraschung festgestellt. Zwar dürfte Sven Ottke als ehemaliger Profiboxer und Weltmeister einer der bekanntesten Promis im Dschungelcamp sein. Bei Instagram hat er aber die wenigsten Fans. Das mag aber auch daran liegen, dass er seinen Account erst kurz vor dem Start der 14. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ erstellt hat.

Elena Miras hingegen, die Schweizerin mit spanischen Wurzeln, hat die meisten Follower – und zwar mit deutlichem Vorsprung vor der zweitplatzierten: Danni Büchner. Beide Frauen, die immer wieder gemeinsam von den Zuschauern in die Dschungelprüfung geschickt werden, sind ausschließlich aus Reality-Shows im Fernsehen bekannt. Auch der Drittplatzierte, Mr. Rheinland-Pfalz, Marco Cerullo, ist ein Laiendarsteller aus solchen TV-Formaten.

So viele Fans gewinnen die Promis täglich

Der gelernte Fahrzeuglackierer ist es auch, der jeden Tag die meisten neuen Follower bei Instagram verzeichnet – zumindest wenn man sich nur die Zahlen der männlichen Teilnehmer ansieht. Bei den weiblichen Promis ist es Elena Miras. Die Follower-Entwicklung des Reality-Sternchens ist interessant zu beobachten.

Als Elena am Format „Sommerhaus der Stars“ im Sommer 2019 teilnahm, verzeichnete sie innerhalb weniger Wochen über 80.000 neue Instagram-Follower. Anschließend verlor sie aber täglich bis zu 1.000 Fans. Nun gewinnt die 28-Jährige täglich im Schnitt 3.700 neue Follower. Und damit ist sie die Spitzenreiterin im Camp.

Steht die Dschungelkönigin 2020 bereits fest?

Doch lässt sich aus diesen Zahlen auf eine mögliche Beliebtheit schließen? Belegen die täglich enorm wachsenden Follower-Zahlen bei Instagram, das Elena bereits als Dschungelkönigin 2020 feststeht? Es ist ein Indikator dafür. Aber eben auch nur einer.

Danni Büchner etwa bekommt aktuell die meisten Anrufe, was sie täglich in die Dschungelprüfung befördert. Ihr Instagram-Profil wächst aber nur sehr langsam. Nur Sonjas und Svens Follower-Zahlen entwickeln sich noch schlechter. Umgekehrt stehen die Chancen für den ehemaligen Boxweltmeister gar nicht so schlecht, sich erneut einen Titel zu sichern.

Zudem hängt viel von den Bildern ab, die RTL jeden Abend ausstrahlt. Über Tage aufgebaute Sympathien für einen Kandidaten können mit einer Aussage zunichtegemacht werden. Es liegt also auch in den Händen der Macher, wer am Ende als Dschungelkönig oder Dschungelkönigin das Camp verlässt.