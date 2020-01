Dschungelcamp – Tag 2: Danni, Danni, Danni und 11 Minuten Rumgejammer

Der zweite Tag in Australien beginnt mit: weinen. Sowohl bei Toni als auch Elena und Malle-Jens‘ Witwe Danni kullern die Tränen – und das nicht zum ersten Mal. Anschließend wird die zweite Folge der 14. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ eine Sondersendung zu Daniela Büchner.

Danni „unsympathisch“ Bücher hält Dschungelcamp-Kameras für Gott

Nachdem Danni allen Mitcampern eine emotionale Geschichte von ihren Drillingen erzählt – eines der Kinder lebt nicht mehr -, trifft sie auf Anastasiya. Das ukrainische Top-Model hat ihrem Ex-Freund nämlich öffentlich eine Affäre mit Danni vorgeworfen. Das findet die Kult-Auswanderin aber alles andere als lustig. Am Weiher fasst sich das Model ein Herz und spricht Danni erstmalig auf die Geschichte an: „Ich möchte gern mit dir über unsere Situation reden, weil das hängt in der Luft.“

Danni ist zwar offen für ein klärendes Gespräch, greift die schmale und schüchterne Anastasiya aber sofort an: „Du hast mich im schlimmsten Jahr meines Lebens angegriffen. Du hast nicht überlegt, dass da Familie hinter ist!“ Anastasiya versucht zu erklären: „Ich wollte eigentlich ihn angreifen! Menschlich gesehen war das von mir scheiße, das wollte ich dir sagen und mich entschuldigen.“

Statt dass die Malle-Jens-Witwe die Entschuldigung einfach akzeptiert, spielt sie die Lehrerin und macht sich unsympathisch: „Ja, das ist wichtig, dann fühlt man sich besser und so was sieht der liebe Gott! Aber beim nächsten Mal einfach besser nachdenken.“ Während das Model im Dschungeltelefon noch spekuliert, wen Danni wohl mit „Gott“ meinte und die Kameras im Camp dahinter vermutet, giftet Danni weiter: „Dass sie sich entschuldigt hat, finde ich gut. Aber im Privatleben soll sie rechts gehen und ich werde links gehen, weil ich mit solchen Menschen nichts zu tun haben möchte.“

Was ist Dannis Plan im Dschungelcamp?

Elena Miras macht sich schon länger Gedanken über Danni. Wie tickt die Witwe wirklich? Warum spricht sie ständig über ihren verstorbenen Mann Jens? „Weil er hier so präsent ist“, sagt Danni auf Nachfrage. Elena hakt nach: „Machst du das von dir aus, oder weil viele dich drauf ansprechen?“

Danni erklärt: „Ich mache hier nicht mit, damit die Leute denken, sie hat eine Trauergeschichte und kommt deshalb weiter. Ich bin hier als Danni Büchner, als Mama und als Witwe. Es gibt böse Menschen, die mir das unterstellen, die mich Berufswitwe nennen. Ich habe nicht einen Cent mit der Geschichte meines Mannes verdient!“

Elena ist ehrlich: „Ich glaube, dass das bei vielen so rüberkommt, dass du probierst, Mitleid zu bekommen oder die ‚arme Frau‘ zu sein. In allen Interviews ist immer dein Mann im Vordergrund und nicht du.“ Danni widerspricht: „Nein, ich habe immer gesagt ich bin wegen der Kohle hier. Und wenn ich auf Mitleid mit meinem Mann machen würde, das könnte ich doch ein Leben lang nicht machen. Da könnte ich nicht mehr in den Spiegel schauen. Ich habe meine Trauer auch noch nicht richtig verarbeitet und bin noch nicht so weit, abzuschließen.“ Elena rät der Witwe: „Ich glaube, wenn man nicht auf diese Mitleidsschiene geht, hat man immer mehr Erfolg.“

11 Minuten Rumgejammer, Null Sterne

Ende der Danni-Show? Mitnichten! Sie bekommt reichlich weitere Sendezeit. Denn sie musste gemeinsam mit Elena zur zweiten Dschungelprüfung antreten. Die zwei Frauen sollten jeweils einen Tunnel eines Doppeldecker-Tunnelsystems über eine Leiter nach unten besteigen. Platzangst plagt das zitternde und weinende Reality-Sternchen Elena, noch bevor sie überhaupt einen Tunnel betreten hat. „Kann mich jemand holen, wenn ich eine Panikattacke bekomme?“, stottert sie ängstlich. Und auch Danni fürchtet sich: „Kurze Frage: Werde ich es überleben?“

Danach folgen elf Minuten jammern, weinen und schreien. Danni kriecht durch das Wasser und klagt: „Da ist ein Krokodil drin. Ich werde sterben!“, „Ich möchte doch leben!“ und „Ich krieg da keine Luft drin mit meinem Helm.“ Auch hundert schrille Schreie später kommt die Kult-Auswanderin nicht ansatzweise in die Nähe eines Sterns. Nach elf Minuten beenden die Dschungelmoderatoren die Prüfung. Null Sterne. Im Camp sagt der deutlich sympathischer wirkende Trödel-Markus: „Auf alle Fälle habt ihr was zu tun gehabt.“

Weitere Probleme von Danni

Als Sonja Zeitlows sie während der Prüfung mit „Daniela“ anspricht, ist sie zwar voller Angst und Panik kann aber immer noch sagen: „Kannst du bitte Danni sagen?“

„Ich kriege hier Pickel“, sagt die Büchner-Witwe. Die Wendler-Ex weiß, dass es mit der mangelnden Hygiene zu tun haben muss.

Es regnet. Danni: „Es ist ein Alptraum.“

Sie verliert weitere Sympathiepunkte als sie Elena sagt: „Neben uns sind die anderen nur Deko. Und die langweiligen fliegen zuerst.“

Das ist alles nix für Danni:



- Enge

- Dunkelheit

- Tiere

- Nässe

- Sonne

- Wind

- Wasser



Also beste Voraussetzungen für eine Dschungelprüfung bei #IBES — Der Online-Wunschbrunnen (@_wunschbrunnen) January 11, 2020

Darum musste DDR-Günther raus

Und dann war da noch Günther Krause. Der ehemalige Verkehrsminister schickte eine putzmuntere Grußbotschaft aus dem Krankenhaus direkt an die Kanzlerin: „Liebe Angela, falls du zusiehst, ich werde wieder richtig gesund. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Du wirst mich nicht los!“

Am Nachmittag des zweiten Tages im Dschungelcamp fühlte sich der Ex-Politiker nicht wohl. Um den Grund dafür abzuklären, begleiteten die betreuenden Produktions-Ärzte DDR-Günther für einen Gesundheitscheck aus dem Dschungel. Diagnose: Schwächeanfall. Rückkehr ins Dschungelcamp? Ausgeschlossen. Wer das Camp verlassen hat, ist raus. Unwiderruflich. Schneller als DDR-Günther zog noch keiner aus dem Dschungelcamp aus – selbst der Wendler hielt zumindest vier Tage durch.