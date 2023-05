WhatsApp-Sprüche zum Muttertag: Die passenden Grüße für jede Mama

Jedes Jahr ist es so weit: im Mai ist Muttertag. Egal, ob du Muttertag als Kommerz, überflüssig oder doch für ehrenhaft hältst. Du kannst deiner Mama auch mit einer Kleinigkeit eine Freude machen – ohne dafür Geld auszugeben. Das geht auch mit einer lieben Nachricht, einem Gedicht oder einem Spruch. Wir haben dir zum Ansporn liebe, lustige und herzerwärmende WhatsApp-Sprüche zusammengesucht. Und wenn du selbst kreativ werden willst, gibt es Tipps, wie du deine Denkmaschine richtig anschmeißt.

Lustige Sprüche zum Muttertag

Egal, ob sie gut aufgelegt sind oder nicht – manche Menschen können ihre Gefühle am besten mit Humor und lustigen Sprüchen zum Ausdruck bringen. Ein paar Beispiele, seiner Mama auf witzige Art und Weise ein großes Dankeschön zu schicken, gibt es mit diesen kurzen und lustigen Muttertagssprüchen:

Hast du zu Haus 🏡 ein Mütterlein – kannst du immer fröhlich sein! 😁

Weil Gott 🧔 nicht überall sein konnte, schuf er die Mutter! 👩

Du bist meine Lieblings-Mama! 💕 Aber ich hab ja auch nur eine. Spaß! 😉

Ich bin froh, dich als Mutter 🌹 zu haben, denn welche andere hätte es schon so lange mit mir ausgehalten? 😄

Sprüche mit Augenzwinkern

Nicht ganz so lustig, aber dafür mit dem Schalk im Nacken: Die ironische Verwendung von Klischees oder offensichtlichen Verhaltensweisen zaubert jeder Mama mit Sicherheit ein Lächeln auf die Lippen. Hier sind einige Beispiele für kurze Muttertagssprüche, mit denen man der lieben Mama einmal mit einer Portion Humor Danke sagen kann:

Auch wenn du manchmal vergessen hast, mein Pausenbrot 🥪 zu schmieren oder mich abzuholen 🚗 , bin ich doch froh, dass es dich gibt!

Waschen, bügeln 👔 , kochen 🍽 , putzen, diesen Tag solltest du nutzen! Lass doch mal die Arbeit sein 🧘‍♀️ , und genieß‘ den Tag allein! Alles Gute zum Muttertag!

Meine Mutter hatte einen Haufen Ärger mit mir, aber ich glaube, sie hat es genossen. 😉

Ich habe lange nach dem perfekten Geschenk zum Muttertag gesucht – aber du hast mich ja schon. Alles Liebe! 💕

Mein Papa kann alles, aber meine Mama macht alles!😁

Emotionale Sprüche zum Muttertag

Nicht immer ist ein lustiger Spruch die richtige Wahl, wenn es darum geht, liebe Wünsche zum Muttertag zu verschicken. Denn manchmal darf es ruhig etwas emotionaler sein. Darum sind hier einige kurze Sprüche zum Muttertag, die von Herzen kommen und mit denen man der Mama sagen kann, wie lieb man sie hat:

Wenn ich dich brauche bist du hier, deine Liebe 💕 schenkst du mir! Deine Tipps sind gar wunderbar. Mutter ist die Beste, das ist klar! 🤗

Liebe Mami, hör mal zu, niemand ist so lieb wie du. Und nun geb ich dir zum Schluss einen zuckersüßen Kuss. 💋

Die Liebe einer Mutter setzen wir als gegeben voraus. Dass es nicht stimmt, merken wir erst, wenn sie nicht mehr da ist. Bitte, bleibe noch ganz lange bei mir!

Muttertag! An einem ganz besonderen Tag, einen ganz besonders lieben Gruß, an einen ganz besonderen Menschen, den ich ganz besonders in meinem Herzen 💞 hab.

Ein Tag im Kalenderjahr gebührt dir Mami. Dabei sollte man dich 365 Tage feiern! 🎉 Danke für die Kraft und Liebe, dein Sein und Geben: Danke das es Dich gibt! 🌹

Du bist nicht alles, aber ohne Dich ist alles nichts! Ich wünsch meiner liebsten Mama alles Liebe zum Muttertag! 💕

Keine Weisheit, die auf Erden 🌍 gelernt werden kann, vermag uns das zu geben, was ein Wort, ein Blick der Mutter gibt.

Liebe Mami, eines Tages kann ich dir hoffentlich die Liebe und Anerkennung, die du mir gezeigt hast, zurückgeben! Danke Mama! 💖

Der Muttertag ist ein besonderer Tag: Hier wird die Mutter zum Helden 👸 erklärt, weil sie sich hat wieder ein Jahr lang bewährt. Alles Gute zum Muttertag! 🌺

Zitate und Gedichte zum Muttertag

Liebevolle Zitate oder kurze Gedichte sind bei Müttern das ganze Jahr über gerne gesehen. Auch die großen Dichter unserer Zeit haben sich mit dem Thema „Mama“ beschäftigt. Zahlreiche Werke von deutschen Dichtern und Schriftstellern wie Jean Paul, Anita Menger oder Anette von Droste-Hülshoff drehen sich um das Thema Mutterliebe. Das wundert kaum, denn die eigene Mutter ist für viele Menschen eine der wichtigsten Personen auf der Welt. Daher sind hier liebevolle Gedichte und Zitate mit Herz:

Kein Füllhorn, das von allen Schätzen regnet, ist reicher als die Mutterhand, die segnet. (Anastasius Grün)

Die Liebe einer Mutter teilt sich nicht zwischen den Kindern, sie vervielfältigt sich. (Maria Theresia)

Die Zukunft des Kindes ist das Werk seiner Mutter. (Napoleon)

Eine Mutter ist für Ihr Kind wie Regen für eine Blume. (Indisches Sprichwort)

Es gibt nur eine ganz selbstlose, ganz reine, ganz göttliche Liebe. Und das ist die Liebe der Mutter für ihr Kind. (Georg Moritz Ebers)

Glücklich ist, wer keinen Tag vergisst, dass es Mutter war, die das eigene Leben gegeben hat. Ich denke an diesem Tag an Dich, aber auch an allen anderen Tagen! 🤗 Du hast mir sehr, sehr viel gegeben, alleine dafür lohnt es sich zu leben. Ich wünsch Dir nun zum Muttertag das Beste. 💐 Behütet, beschützt ein Leben lang, drum sag ich heut am Muttertag, für Deine Güte und Treue, hab Dank, hab Dank. 🌺 Ich hoffe, dass meine Muttertagsgrüße bei Dir im Herzen ❤ ankommen. Auch wenn ich am Muttertag nicht da sein kann, mein Dank für die vielen Jahre ist Dir gewiss. 🌹 Ein ganz großes Dankeschön an die liebste Mama der Welt. Genieße den Tag, denn er ist nur für Dich. Ich hab Dich ganz doll lieb. 😘 Urkunde für die wunderbarste Mutter: Für Ihre Aufmerksamkeit, Ihre Geduld und Ihr Verständnis verleihen wir Ihnen hiermit den begehrten Muttertags-Orden! 🥇 Die Erde 🌍 braucht Wasser, die Natur braucht Licht 🌤 und ich brauch Dich, jeden Tag aufs Neue. Alles Liebe zum Muttertag. 💖 Wenn ich an dich denke, erinnere ich mich an alle schönen Momente, die du mit mir in meinem Leben verbringst - denn ohne dich könnte ich nicht überleben. Liebe Mama! Gute Sachen gibt es selten, deshalb gibt es dich auch nur einmal!

Es existieren zahlreiche Techniken, die Kreativität bei jedem Menschen wecken sollen. Eine davon ist das sogenannte Mindmapping. Dabei werden die Wörter, die einem gerade in den Sinn kommen, blitzschnell auf ein Blatt Papier geschrieben. Um die Technik für Muttertagssprüche zu nutzen, denkt man währenddessen idealerweise an seine Mutti. Beim Mindmapping entsteht so ein wildes Konstrukt von Begriffen und Worten, die oft sehr persönlich sind. Dadurch können schöne Texte zum Muttertag entstehen, die herzlich und originell sind. Sollen sich die Sprüche zum Muttertag noch reimen, lohnt es sich für jedes gefundene Wort das passende Pendant zu finden. Aus zwei sich reimenden Wörtern können dadurch schon zwei schöne Zeilen eines Gedichts entstehen.

Muttertag: Wie ist er eigentlich entstanden?

Den Muttertag (oder: Tag der Mutterschaft) gibt es offiziell nun schon seit über 100 Jahren. 1914 beschloss der US-Kongress die Einführung des „Mothers Day“, der seither jährlich am zweiten Sonntags des Mai gefeiert wird. Doch schon davor gab es verschiedene Feste zu Ehren der Mütter. Die Ursprünge gehen sogar bis in das antike Griechenland zurück. Der moderne Muttertag wurde aber erst im 19. Jahrhundert durch diverse Frauenbewegungen geprägt. Veranstaltungen wie der „Mothers Friendship Day“ und die in diesem Zuge stattfindenden „Mothers Day Meetings“ gingen dem eigentlichen Muttertag voraus. Sie fanden bereits während des amerikanischen Bürgerkrieges statt.

Der Tag speziell für die Mütter wurde immer populärer, sodass der US-Kongress den zweiten Sonntag im Mai schließlich offiziell als Muttertag ausrief. Seither ist der Muttertag ein Feiertag, an dem Kinder einfach mal „Danke“ sagen können. Der Muttertag wird heute nicht mehr nur in den USA, sondern auf der ganzen Welt gefeiert. Allerdings unterscheiden sich die Termine in den verschiedenen Ländern.