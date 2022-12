Dramatischer Hilferuf: Deutsches Elektroauto vor dem Aus

Es ist schon einige Jahre her, dass die Gründer von Sono Motors, einem Start-up aus München, ihre Pläne für ein Elektroauto mit Solarzellen vorstellen. Seitdem hat es bereits mehrere Finanzierungsrunden gegeben und trotzdem mussten sich Jona Christians und Laurin Hahn vielen Aufs und Abs stellen. Lange sah es aber so aus, als ob der Sono Sion tatsächlich eines Tages als Elektroauto mit seinen in die Karosserie verbauten Solarzellen über die Straßen rollen könnte. Doch jetzt senden die Macher hinter dem Kleinwagen einen fast schon tragisch klingenden Hilferuf an Investoren und Fans. Und das kurz vor Weihnachten.

Sono Motors braucht Hilfe – finanzieller Art

Man sei gescheitert, ausreichend Geld bei Investoren einzusammeln, sagte Hahn jüngst vor versammelter Belegschaft in einem bei YouTube veröffentlichten Video. Deswegen stehe jetzt nicht weniger als die wichtigste strategische Entscheidung in der Geschichte von Sono Motors an. Verbindliche Vorbestellungen des Kleinwagens sollen das Unternehmen jetzt retten. Beide Gründer appellieren zum vielleicht letzten Mal an den Community-Gedanken, mit dem bereits enorm viel erreicht worden sei.

Ohne frisches Kapital scheint der endgültige Bau des elektrifizierten Autos nicht zu stemmen zu sein. Über eine neue Reservierungs-Kampagne ist jetzt geplant, eine noch immer klaffende Finanzierungslücke zu schließen. Christians und Hahn wollen der Community von über 21.000 Sion-Reservierern nun „eine letzte Chance geben, das Sion-Programm am Leben zu halten.“

#saveSion oder endgültiges Aus

Sollten unter dem Motto „#saveSion“ in den kommenden knapp 50 Tagen nicht 3.500 verbindliche Vorbestellungen für den Photovoltaik-Pkw eingehen, sieht es für das gesamte Projekt dem Vernehmen nach ziemlich düster aus. Zwar sollen Vorbesteller einen Rabatt in Höhe von 3.000 Euro erhalten und sich das E-Auto so für knapp 27.000 Euro sichern können, doch ob dieser finanzielle Anreiz tatsächlich ausreicht, steht in den Sternen. Wer jetzt einen Sion vorbestellt, soll dafür aber einen bevorzugten Platz auf der Warteliste erhalten. Serienmodelle des Elektroautos mit 120 kW Leistung und 140 km/h Höchstgeschwindigkeit sollen bei einer erfolgreichen Finanzierung ab dem zweiten Halbjahr 2023 bei Valmet Automotive in Finnland vom Band laufen.

Sollte es Sono Motors nicht gelingen, die 3.500 Vorbesteller zu finden, steht das Unternehmen aber nicht komplett vor dem Aus. Denn Sono Motors hat in den vergangenen Monaten eine weitere Säule in der Firma geschaffen, die sich mit der Entwicklung von Solartechnik für Nutzfahrzeuge befasst. Denkbar wäre dann, dass Sono Motors künftig verstärkt im B2B- statt im B2C-Segement arbeitet, also nur noch mit Geschäftskunden zusammenarbeitet. Zahlreiche Investoren hätten zu einem solchen Schritt bereits geraten. Bevor man es jedoch wage, die Sion-Entwicklung tatsächlich aufzugeben, wolle man der Community jetzt die Möglichkeit geben, das Gesamtprojekt doch noch zu retten.

Es gibt bereits Tausende Reservierungen – unbezahlt

Es bleibt aber abzuwarten, ob weitere Kunden auf den Zug aufspringen und das Projekt Sono Sion am Leben halten. Nach eigenen Angaben kann Sion Motors bereits auf 21.000 Reservierungen von Privatpersonen und 22.000 Reservierungen von Flottenbetreibern blicken. Unter anderem Finn hatte im Sommer dieses Jahres 12.600 Exemplare des Solar-Pkw vorbestellt. Allerdings bedeuten die bisherigen Reservierungen noch keine verbindlichen Bestellungen des mit einer Reichweite von rund 300 Kilometern ausgestatteten E-Autos aus Deutschland.

Übrigens: Im dritten Quartal des laufenden Jahres machte Sono Motors einen Verlust in Höhe von 43,5 Millionen Euro. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es nur 18 Millionen Euro. Auch diese Zahlen zeigen, wie dringend das Start-up aus München frisches Geld benötigt.