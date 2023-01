Disney+ im Februar: Serien & Filme (nicht nur) zum Valentinstag

Bei Disney+ kommen mehrmals wöchentlich neue Inhalte auf die Plattform. Dabei werden bei Serien mal ganze Staffeln online gestellt, mal nur einzelne Folgen. Immer wieder findest du auch Filme, sogar Blockbuster, unter den Neuerscheinungen. Denn das Disney-Imperium ist weitaus größer, als nur Donald Duck und Mickey Mouse. Filme und Serien von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic gehören ebenso zu Disney+ dazu wie Serien und Filme der Disney Kreativstudios, darunter Disney Television Studios (20th Television und ABC Signature), FX Productions, 20th Century Studios und Searchlight.

Am 14. Februar ist Valentinstag. Entsprechend hat Disney+ eine ganze Reihe an Inhalten herausgesucht, die nach Meinung der Macher gut zum Valentinstag passen. Aber auch für diejenigen, die gerade genug davon haben, soll es auf Disney+ die passende Unterhaltung geben: Filme über Frauen-Freundschaften, herausfordernde Beziehungen, das Feiern der eigenen Unabhängigkeit und über einen Anti-Superhelden. Im Einzelnen nennt Disney+ hier:

Gone Girl

Tell me Lies

Unter der Sonne der Toskana

Rache ist Sexy

Romy und Michele – Alle Macht den Blonden

Der Große Trip – Wild

Golden Girls

Cheetah Girls und der Songcontest

Deadpool & Deadpool 2

Gleichzeitig gibt es in diesem Monat aber vergleichsweise wenig neue und herausragende Inhalte, die wir sonst an dieser Stelle ausführlich vorstellen. Doch immerhin: Eine Neuerscheinung kommt im Januar noch auf dich zu.

„Extraordinary“ – ab 25. Januar

Willkommen in einer Welt, in der alle über 18 Jahren eine Superkraft entwickeln. Alle außer der 25-jährigen Jen, die immer noch auf ihre Kraft wartet. Jen hat das Gefühl, außen vor zu sein. Ihr Job ist eine Sackgasse und ihr Gelegenheitsfreund Luke ein Nichtsnutz, der nicht die Absicht hat, sich zu binden, was ihre Unsicherheit nur noch verstärkt. Zum Glück hat Jen ihre beste Freundin Carrie, deren unendlicher Optimismus Jen davor bewahrt, in Selbstmitleid zu versinken. Sie teilen sich eine Wohnung mit Carries Langzeitfreund Kash und einem streunenden Kater, der nach einem unglücklichen Vorfall von der Clique Jizzlord genannt wird. Mit etwas Hoffnung und viel Verzweiflung macht sich Jen in dieser verwirrenden Welt auf die Suche nach ihrer möglichen Superkraft.

Alle Neustarts bei Disney+ im Februar im Überblick

1. Februar

Königreich des Polarwolfs – Staffel 1 (National Geographic)

Köche in der Wildnis – Staffel 1 (Star)

Die Prouds: Lauter und trauter“ – Staffel 2

Black Panther: Wakanda Forever

Reservation Dogs“ – Staffel 2

3. Februar

Ghost Rider (Marvel)

8. Februar

Hitlers letzter Widerstand – Staffel 1 (National Geographic)

10. Februar

Dug Tage: Carls Date (Pixar)

Marvel Studios LEGENDS – Staffel 2, Episoden 27-29 (Marvel)

Nordkorea hautnah: Die Kim-Dynastie (National Geographic)

L.A. Confidential (Star)

15. Februar

Bleach – Staffel 1-16 (Star)

Bleach: Thousand-Year Blood War

Death in the Dorms – Staffel 1 (Star)

17. Februar

Knight and Day (Star)

22. Februar

Baymax und Mochi – Staffel 1 (Disney)

The A Word – Staffel 1-3 (Star)

Europas verborgene Naturwunder – Staffel 1 (National Geographic)

American Dad – Staffel 18 (Star)

24. Februar

Love Vegas (Star)

Bruiser (Star)

