Dieser Saugroboter kann auch deine Wohnung aufräumen

Mit der CES steht eine der größten Technik-Messen des Jahres vor der Tür. In den kommenden Tagen erwarten dich also jede Menge Innovationen für das Jahr 2025 und darüber hinaus. So auch vom Saugroboter-Hersteller Roborock. Dieser hat seine Website mit den Messe-Neuheiten ein paar Tage zu früh veröffentlicht, sodass wir bereits einen ersten Blick auf die Highlights des noch jungen Jahres werfen können.

Saugroboter mit Greifarm

Neben den „gewöhnlichen“ neuen Produkten mit evolutionären Weiterentwicklungen befindet sich ein so noch nie dagewesener Saugroboter. Der Roborock Saros Z70 ist mit einem integrierten Greifarm ausgestattet. Roborock nennt diesen „OmniGrip“ und verkündet auf der eigenen Webseite eine „neue Ära der Reinigungsabdeckung“.

Aktuelle Saugroboter sind oftmals mit einer Hinderniserkennung ausgestattet. Diese erkennt kleine Hindernisse, wie Socken oder Spielzeug, an denen sich der Saugroboter festfahren könnte, automatisch und vermeidet sie. Der neue Roborock Saros Z70 soll hier noch einen Schritt weitergehen.

So soll der neue Roborock Roborock Saros Z70 Saugroboter aussehen

Bei der ersten Reinigung werden alle Gegenstände, die der Saugroboter hochheben kann, markiert. Beim Staubsaugen und Wischen nutzt der Roborock Saros Z70 dann seinen integrierten Greifarm, um die Gegenstände aus dem Weg zu räumen. Anschließend wird der Boden gestaubsaugt und gewischt, ehe der Roboter die Gegenstände wieder an ihren gewohnten Ort zurückbringt. Dadurch soll das Aufräumen vor dem Starten des Saugroboters nicht mehr notwendig sein.

Wie funktioniert die App?

Noch unklar ist, wie der Roborock Saros Z70 mit temporären Hindernissen umgeht. So spricht die Website davon, dass der Roboter während des Erstellens der Karte festlegt, welche Gegenstände hochgehoben und temporär an einen anderen Ort gestellt werden dürfen. Persönlich gehe ich jedoch davon aus, dass auch temporäre Hindernisse für die Reinigung aus dem Weg gehoben werden können. Zumindest als optionale Funktion.

Was hingegen weiterhin nicht funktioniert ist, dass der Saugroboter auch gleich das Aufräumen für dich übernimmt. Die dreckigen Socken vor dem Bett aufheben und am besten gleich in die Waschmaschine von Roborock bringen? Das ist wohl bislang nicht möglich und bleibt Zukunftsmusik für die kommenden Jahre. Mit dem Greifarm wären jedoch zumindest noch viele Einsatzszenarien denkbar.