Die Sims 4 - Das ist der brandneue Szenarien-Modus

Die Sims 4 ist ein wahrer Klassiker der Gaming-Branche. Bereits seit über zwei Jahrzehnten erobern die Sims weltweit die Bildschirme von Spielern aller Altersklassen. Die Lebenssimulation ist über die Jahre immer weiter gewachsen und immer mehr Features wurden dem Spiel hinzugefügt. Auch mehr als sieben Jahre nach dem Release des aktuellsten Teils der Reihe, “Die Sims 4” gibt es immer neuen Content für das Spiel. Zurecht, denn bis heute erfreut sich das Spiel einer immens großen Fanbasis, welche hungrig nach neuem Content ist.

Woher stammt die Idee für Szenarien?

Die Idee von Szenarien für Die Sims 4 gibt es schon lange. Seit Anfang des Spiels gibt es auf YouTube zahlreiche Challenges. Dabei handelt es sich beispielsweise um die “100 Baby Challenge”, oder die “Rags to Riches Challenge”.

In diesen Challenges geht es darum, ein gewisses Ziel mit einem Sim, oder einem Haushalt, zu erreichen. Bei der 100 Baby Challenge geht es somit darum, einen Sim erfolgreich durch 100 Schwangerschaften zu bringen und die Kinder danach auch noch, so gut es zumindest geht, zu erziehen.

Offizielle Szenarien in Die Sims 4

EA hat den Hype um diese Challenges bemerkt und möchte nun selbst mitmischen. Diesen Monat kamen somit die ersten offiziellen Szenarien von EA heraus. Diese Szenarien sind zielbasierte Storys im Spiel, bei denen deine Entscheidungen den Ausgang beeinflussen.

Aktuell gibt es drei brandneue Szenarien. “Kohle scheffeln”, “Nach der Trennung auf der Suche nach Liebe” und “Zu viele Kleinkinder”. Letzteres Szenario ist zeitlich limitiert. Es bringt dir bei der Vervollständigung das Belohnungsmerkmal “Glückliches Kleinkind” ein.

In einem der Szenarios geht es um die Suche des großen Glücks, nach dem Aus der alten Liebe.

Das “Kohle Scheffeln” Szenario erinnert stark an die Rags to Riches Challenge. Dein Ziel ist es hier, mit 0 Simoleons zu starten und irgendwie an eine Million Simoleons zu kommen. Wie genau du das anstellst, ist vollkommen dir überlassen. Du kannst hart arbeiten, oder dir das Geld auf andere Art und Weise beschaffen.

Bei “Zu viele Kleinkinder” handelt es sich um ein Szenario, welches Kinderliebhaber erfreuen wird. Es geht dabei darum, drei Kleinkinder gleichzeitig zu erziehen. Doch nicht nur das, die Kleinkinder müssen nicht nur erzogen werden, sondern auch gut aufwachsen! Somit müssen sie Level 3 in vier Fähigkeiten erreichen und an ihrem Geburtstag das Merkmal “Glückliches Kleinkind” erhalten. Nur so kannst du das Szenario erfolgreich abschließen.

Wie spiele ich die Szenarien?

Um die neuen Szenarien zu spielen, musst du im Hauptmenü den neuen Menüpunkt “Neues Szenario” auswählen. Danach wählst du ganz einfach das Szenario aus, auf das du persönlich am meisten Lust hast.

Anschließend wählst du, ob du das Szenario mit einem bereits vorhandenen Spielstand, oder einem neuen Spielstand bestreiten möchtest. Danach musst du nur noch deinen Haushalt erstellen und schon kannst du spielen. Achte nur darauf, dass der von dir erstellte Haushalt alle Anforderungen des Szenarios erfüllt. Aktuell ist es nicht möglich, die Szenarien mit einem bereits bestehenden Haushalt zu spielen, jedoch könnte dieses Feature in der Zukunft verfügbar werden.

Es gibt für die Vervollständigung der Szenarien kein Zeitlimit. Du hast also so viel Zeit, wie du brauchst. Es wird jedoch die Sim-Uhr mitlaufen, damit du sehen kannst wie viel Zeit du benötigst. Solltest du nach Abschluss des Szenarios zu sehr an deinem Haushalt hängen, dann kannst du natürlich auch mit ihm weiterspielen.

Die Zukunft des neuen Modus

Laut EA ist dies nur der Anfang des neuen Spielmodus. Für die Szenarien gibt es in der Zukunft noch viele Pläne. So sollen beispielsweise noch viele neue Szenarien hinzugefügt werden. Auch an der Kompatibilität mit bereits bestehenden Haushalten soll gearbeitet werden.

Doch nicht nur EA hat große Pläne für die Szenarien. Auch Modder haben bereits festgestellt, dass sich die Szenarien modden lassen. Wir können uns also in der Zukunft auf eine Vielzahl von Community-Mods in dieser Richtung freuen. Der Spielmodus ist insgesamt noch sehr neu, was also alles in der Zukunft liegt, wird sich noch zeigen. Eins ist jedoch klar: Dieser Modus bringt neuen Wind in das Spiel. Für ein Spiel, was bereits so alt ist, ist dies ein großer Erfolg.

Das Update wurde generell mit gemischten Emotionen empfangen. Manch einer freut sich über den neuen Spielmodus, andere hätten sich mehr erhofft. Wie ist deine Meinung zu den neuen Szenarien?