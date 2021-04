DHL warnt vor dieser Paket-Benachrichtigung

Schon vor im März hatte der Mobilfunkanbieter O2 seine Kunden vor ominösen SMS gewarnt. Seinerzeit warnte der Anbieter seine Kunden, von denen er annahm, dass sie betroffen seien, selbst per SMS. Doch die SMS-Welle zieht nun weitaus größere Kreise. In der vergangenen Woche überschwemmte der SMS-Spam ganz Deutschland. Teils wirst du sogar mit Namen angesprochen. Es gibt Gerüchte, wonach die SMS aus einem Datenleck bei Facebook stammen. Bestätigt ist das jedoch nicht.

DHL warnt vor Tracking-SMS

Betroffen von dem SMS-Spam sind auch die großen Paketdienste wie DHL und DPD. Die SMS werden vermeintlich in ihrem Namen verschickt. Das soll offenbar verstärkt dazu animieren, den Link in der SMS anzuklicken. Auf Twitter warnt DHL nun eindringlich davor, den Link anzuklicken: „Vorsicht: Derzeit kursieren Betrugs-SMS, deren Absender sich als Deutsche Post oder DHL ausgeben. Diese SMS sind NICHT von uns! Bitte klickt nicht auf den darin angegebenen Link. Wir fordern grundsätzlich keine Daten per SMS an & informieren nicht per SMS über den Sendungsstatus.“

Doch Vorsicht: Einen Sendungsstatus per SMS gibt es im DHL-Konzern sehr wohl. Der Express-Dienst DHL Express informiert per SMS über den Status einer Sendung, sofern ihm die Handynummer vorliegt.

Auch die Namen anderer Paketdienste werden von den Betrügern genutzt, um Seriösität vorzugaukeln.

SMS mit Schadsoftware per Link

Die SMS, die derzeit die Runde machen, haben alle einen ähnlichen Inhalt. Es geht dabei um eine vermeintliche Zustellung eines Paketes oder die Benachrichtigung, dass ein Paket versandt sei. Dabei werden in der Regel die Namen von unbekannten Webseiten, mitunter auch Fakeshops genannt. Die Absender sind normalerweise unbekannte Handynummern. Die Masche: Du erhältst mit der SMS einen Link. Dieser sieht oftmals sogar nach einem direkten Tracking-Link für dein Paket aus. Doch hinter dem Link verbirgt sich kein Paket-Tracking, sondern eine Schadsoftware.

So teilte beispielsweise die Polizei in Trier kürzlich mit, dass sich Betrüger in der Corona-Krise die hohe Nachfrage beim Online-Handel zunutze machen. „Viele Menschen erwarten tatsächlich ein Paket und klicken unbedarft auf den Link, der in der SMS mit gesendet wird.“ Bei einem Klick auf diesen Link werde eine Schadsoftware auf dem Handy installiert, mit der Daten ausgespäht werden. „Zudem nutzen die Täter das kompromittierte Handy, um weitere SMS mit dem Link zu verbreiten.“

Der Polizei in Hagen liegen weitere Erkenntnisse vor. Demnach führen die Links aus der SMS in einigen Fällen auch auf eine Webseite, die unter anderem einen Gewinn bei einem Gewinnspiel suggeriert. Andere Seiten bitten auch ganz ohne den Gewinnspiel-Zusatz um die Verifizierung oder Angaben der eigenen Daten. Bei einer anderen Variante führt der Link auf eine vermeintliche Seite eines Zustellers, von der aus eine App installiert werden soll. Hierbei handelt es sich jedoch nicht um eine richtige App. Stattdessen bestätigen Betroffene beim Öffnen dieser App den Zugriff der Täter auf das eigene Smartphone.

Schlimmstenfalls Handy auf Werkseinstellung zurücksetzen

Der Rat der Polizei: Installiere keine App, der du nicht vertraust. „Klicken Sie auf keinen Fall auf Links, die Ihnen von unbekannter Seite und unerwartet zugestellt werden“, so die Polizei. Die SMS sollst du löschen. „Wenn Sie den Link bereits angeklickt haben schalten Sie Ihr Smartphone in den Flugmodus“, rät die Polizei weiter. Auch eine Strafanzeige bei der Polizei sei denkbar. Zudem sollst du überprüfen, ob dein Handy bereits SMS verschickt hat, die du nicht verschicken wolltest. Weiterhin sollst du möglicherweise installierte Apps entfernen und das Smartphone neu starten. Schlimmstenfalls, so die Polizei, musst du dein Smartphone auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.