Gericht stellt fest: Aldi hat zu viel von Balkonkraftwerk versprochen

Im vergangenen September hatten wir darüber berichtet, dass die Verbraucherzentrale Sachsen Aldis Onlineshop wegen irreführender Werbung verklagt. In der Zwischenzeit fällte das Landgericht Düsseldorf ein Urteil in der Angelegenheit. Nach Auffassung des Gerichts handelt es sich tatsächlich um eine irreführende Werbung, mit der das Balkonkraftwerk angeboten wurde. Ausschlaggebend dafür ist vorrangig der Trugschluss, dem Kunden zur Leistung des Balkonkraftwerks unterliegen konnten.

Nur 350 Watt statt 600 Watt Leistung

In der damaligen Produktbeschreibung des Balkonkraftwerks fand sich der Ausdruck „Ausgangsspitzenleistung max. 600 W“. Dabei präzisierte Aldi jedoch in seinem Onlineshop nicht, dass es sich dabei um die höchstmögliche Ausgangsleistung des Wechselrichters handelte. Dem Balkonkraftwerk lagen lediglich zwei Solarmodule mit einer Leistung von jeweils 175 Wattpeak (Wp) bei, sodass das Steckersolargerät nur 350 Wp erreichte. Kaufinteressenten, die sich jedoch nicht gut mit den Feinheiten von Balkonkraftwerken auskennen, nahmen schnell irrtümlich an, dass das Set eine Modulleistung von 600 Watt lieferte. Aus Sicht der Verbraucherzentrale hatte Aldi damit eine Werbeaussage getroffen, die das Produkt nicht liefern konnte. Vor allem in Kombination mit dem vermeintlich günstigeren Preis im Vergleich zu Balkonkraftwerken, die tatsächlich 600 Watt an Leistung boten, hätte diese Produktbeschreibung zum Kauf verführen können.

Nach Urteil des Landgerichts Düsseldorf darf Aldi nicht mehr mit den 600 Watt für das Balkonkraftwerk werben. Aus Sicht des Gerichts hatten die weiteren Informationen in der Produktbeschreibung nicht genügt, um die tatsächliche Leistung für Käufer klarzustellen. Allerdings hatte der Onlineshop die Produktbeschreibung in der Zwischenzeit längst angepasst, ohne das Urteil des Gerichtshofes abzuwarten. Damit hat der Discounter selbst wohl eingesehen, dass die Beschreibung als missverständlich aufzufassen ist und zeitnah reagiert.

Modulleistung sollte über Wechselrichterleistung liegen

Grundsätzlich ist die Kombination von Wechselrichter und Solarmodulen aus dem Aldi-Set nicht für jeden empfehlenswert. Wer nur über einen begrenzten Platz verfügt oder ein möglichst günstiges Komplettset erwerben möchte, kann zugreifen. Wesentlich besser ist es jedoch, wenn die Modulleistung deiner Solarmodule über der maximalen Leistung deines Wechselrichters liegt. So kannst du wesentlich mehr Strom produzieren, insbesondere zu Jahreszeiten, in denen das Sonnenlicht nicht immer mit maximaler Stärke auf die Module trifft.

Als Faustregel spricht man hier von rund 20 Prozent mehr Modul- als Wechselrichterleistung für dein Balkonkraftwerk. Bei 600 Watt Wechselrichterleistung wäre also ein Set, das wenigstens 720 Watt Modulleistung liefert, ein guter Orientierungswert. Möchtest du hingegen sogar für die geplante Erhöhung der Wechselrichterleistung auf 800 Watt vorsorgen, empfehlen sich wenigstens 960 Watt Modulleistung. Suchst du selbst nach einer passenden Mini-PV-Anlage, haben wir hier einige der günstigsten Modelle mit updatefähigem Wechselrichter für dich zusammengefasst.