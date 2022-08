DHL stellt neue Regeln auf: Darauf musst du jetzt ganz besonders achten

Im Juli sorgte DHL bereits für einen Aufreger. Der Paketdienstleister hat die Preise teilweise um fast 200 Prozent erhöht und verärgerte damit vor allem eine ganz besondere Zielgruppe. Und das war nicht die erste Preiserhöhung dieses Jahr. Denn erst im Januar 2022 hob der Paketdienstleister die Preise an und argumentierte unter anderem mit der Erweiterung digitaler Services und der CO₂-neutralen Paketauslieferung. Nun stellt DHL neue Regeln auf, die zum 1. Oktober 2022 in Kraft treten.

DHL gibt neue Anweisungen

Im Herbst ändert DHL seine Empfangs- und Versandoptionen. In einer E-Mail informiert man Kunden darüber, was ab Oktober auf sie zukommt. Mit dem Empfängerservice GoGreen Plus etwa können Kunden gegen einen geringen Aufpreis selbst einen klimaneutralen Empfang der an sie gerichteten Pakete und Warenpost-Sendungen veranlassen, gibt DHL bekannt. Wer also ein Paket erwartet, kann es gegen einen Aufpreis grüner machen. Wie der Paketdienstleister das umsetzt? „Dank zusätzlicher Reduktionsmaßnahmen im DHL Logistik-Netzwerk werden Treibhausgasemissionen dann vermieden“, heißt es.

Neue Regeln stellt DHL auch hinsichtlich des Empfangs ab, wenn man nicht zu Hause ist. „Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Ablageort von öffentlich zugänglichen Bereichen (z. B. Straßen, öffentlichen Wegen) nicht einsehbar, wettergeschützt und für den Zusteller frei zugänglich ist“, heißt es in der Kundeninfo. Ob DHL die Zustellung verweigert, wenn der Ablageort öffentlich einsehbar oder nicht wettergeschützt ist, teilt man indes nicht mit. Apropos Verweigerung: Kunden haben ab Oktober in der digitalen Annahmeverweigerung die Möglichkeit, eine Sendung bereits vor der Annahme zu verweigern.

Zustellung an Packstation nicht möglich

Darüber hinaus lassen sich Sendungen aus Nicht-EU-Ländern nicht an eine Packstation oder Filiale adressieren. Da sie zollrechtlich anmeldepflichtig sind, müssen Kunden diese Sendungen an Ihre Hausanschrift adressieren. Alle weiteren Änderungen in den allgemeinen Geschäftsbedingungen in Bezug auf Versand- und Empfangsoptionen liefert DHL auf einer eigenen Internetseite.