Bei der Deutschen Post endet Ende März eine jahrzehntelange Tradition. Ein Express-Service für den Transport von Briefen wird dann nicht mehr angeboten: Nachtflüge, die Briefsendungen auf drei Routen quer durch Deutschland fliegen. Konkret geht es dabei um drei Flugzeuge, die derzeit noch an fünf Werktagen auf den Strecken zwischen Stuttgart und Berlin, Hannover und München sowie Hannover und Stuttgart verkehren. Das berichtet die Nachrichtenagentur dpa.

Deutsche Post streicht 30 Nachtflüge für den nationalen Brieftransport

Rechnet man die Hin- und Rückflüge auf den drei Routern zusammen, kommt man auf 30 Flüge, die von der Deutschen Post wöchentlich genutzt werden, um Briefe auch auf längeren Distanzen möglichst schon am nächsten Tag zustellen zu können. Dazu ist die Post nämlich gesetzlich verpflichtet. Sie muss 80 Prozent der Briefsendungen in Deutschland am nächsten Tag zustellen, nach zwei Tagen müssen 95 Prozent der Briefsendungen beim Empfänger ankommen. Würde nur auf den Transport über die Straße oder die Schiene gesetzt, wäre das nicht zu schaffen.

Muss es bald aber auch nicht mehr. Denn in Deutschland soll schon bald eine Novelle des in die Jahre gekommenen Postgesetzes greifen. Darin sind unter anderem neue, längere Brieflaufzeiten festgelegt. Künftig müssen Standardbriefsendungen den Empfänger zu 95 Prozent erst am dritten Werktag und zu 99 Prozent am vierten Werktag erreichen. Das soll die Portokosten auf einem niedrigen Niveau halten und für weniger Druck bei der Zustellung sorgen. Die Beförderung von Briefsendungen per Nachtflug wird damit überflüssig.

Verträge mit Fluggesellschaften werden nicht verlängert

Überraschend ist das Aus der Post-Nachtflüge zum jetzigen Zeitpunkt aber trotzdem. Denn noch ist die angekündigte Reform von der Bundesregierung nicht final besiegelt. Die Post musste aber unter anderem auch deswegen schon jetzt handeln, weil sonst Verträge mit den Fluggesellschaften Tuifly und Eurowings, die die Nachtflüge abwickeln, in eine Verlängerung gegangen wären. Die wurden jetzt aber dem Vernehmen nach gekündigt. Ab April müssen deswegen keine Flugzeuge für den nationalen Brieftransport mehr abheben.