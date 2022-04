Bei DHL gescheitert, für Amazon die Zukunft: Dieser Lieferdienst soll die Paketzustellung grundlegend verändern

Eigentlich wollte DHL seinen Lieferdienst revolutionieren. Pakete sollten noch schneller beim Kunden eintreffen, Auslieferungsfahrer entlastet werden. Doch dann, Mitte 2021, nach acht Jahren der Entwicklung, Vorbereitung und des Testens gab das Unternehmen auf. Und stellte einen vielversprechenden Lieferdienst ein. Doch für Amazon war das anscheinend eine Motivation, noch einmal Vollgas zu geben.

Für DHL tot, für Amazon die Paketzustellung von morgen

Im Jahr 2013 startete mit viel Brimborium die erste aufsehenerregende DHL-Drohne ihren Jungfernflug über den Rhein. Der Paketkopter, wie der innovative Lieferdienst bis 2021 hieß, wurde dabei von einem Piloten am Boden gesteuert. Der selbstfliegende Pakethubschrauber schien die Lösung für überlastete Straßen und Zusteller zu sein. Doch dann folgte das überraschende Aus. Der Traum von der Paketzustellung per Drohne: geplatzt.

Wie ein DHL-Sprecher im vergangenen Jahr sagte, werde das Projekt Paketkopter nicht weiter fortgeführt. Zwar habe man viele „wichtige Erkenntnisse“ gewonnen, hieß es. Doch die Hürden und technischen Probleme seien wohl nicht lösbar. Das aber sieht Amazon ganz anders.

Amazon testet Auslieferung

Zwar schien bei dem US-Konzern, der, wie DHL, ebenfalls seit 2013 die Vision der Drohnenzustellung hat, die Luft raus zu sein. Doch nun bekommt das Prime-Air-Projekt Flügel. Die ersten Amazon-Drohnen starten Test-Lieferungen in zwei Städten. Wie der Business Insider berichtet, sucht Amazon in den beiden US-amerikanischen Städten Lockeford (Kalifornien) und College Station (Texas) Kunden, die sich ihre Bestellungen per Drohne liefern lassen. Wer eine Paketzustellung per Drohne testen will, dem bietet Amazon ein Warensortiment aus rund 3.000 Artikeln an. Dabei sind vorwiegend Produkte aus dem Arzneimittelbereich sowie dem Schönheits- und Haustierbedarf. Diese Einschränkungen gibt Amazon vor, da die Artikel ein Gewicht von 2,5 kg nicht überschreiten dürfen. Mehr kann die Prime-Air-Drohne nämlich nicht tragen.

Nach der Bestellung soll die Drohne umgehend abheben und die Produkte nur eine Stunde später bereits beim Kunden sein – so das Versprechen. Die Testphase soll im September beginnen. Wann und ob Amazon die Lieferung per Drohne ausweiten wird, bleibt nach wie vor offen. Doch bereits jetzt steht fest: Die Hürden und technischen Probleme, die für DHL nicht lösbar waren, sind für Amazon keine Herausforderung.

