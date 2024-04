Bereits im Oktober vergangenen Jahres vermeldete die Postbank, in den kommenden Jahren zahlreiche Filialen zu schließen. Die Postbank ist mit ihren Filialen für viele Kunden von Post und DHL neben ihrer Tätigkeit als Bank aber auch der Inbegriff einer Postfiliale. Lange waren die Schalter in den Postbank-Filialen so etwas wie früher das Hauptpostamt. Doch damit ist nun Schluss. Schon lange gehört die Postbank nicht mehr zum Post-Konzern, sondern zur Deutschen Bank. Nun trennen sich aber nach und nach auch die Wege der Unternehmen. Schon vor einiger Zeit wurde bekannt, dass Post-Partnerfilialen künftig keine Postbank-Leistungen mehr anbieten werden. Sprich: Bekommst du heute noch am Post-Schalter im Supermarkt Bargeld ausgezahlt, ist damit bis Ende 2025 Schluss.

Kein DHL mehr in erster Postbank-Filiale

Nun gibt es auch den ersten Schritt in anderer Richtung. Die Rheinische Post berichtet, die Postbank-Filiale im rheinischen Hilden habe sämtliche Tätigkeiten, die mit der Deutschen Post und DHL zusammenhängen, eingestellt. Für alle Leistungen, die mit Briefen oder Paketen zu tun haben, müssen die Kunden nun ausweichen. Statt in die große Postbank-Filiale geht es nun in die umliegenden Kioske oder Supermärkte. Hierüber dürften sich vor allem die Kunden der Postbank freuen. Denn sie müssen sich in den Postbank-Filialen die Mitarbeiter oftmals mit den Kunden von Post und DHL teilen, die nur ihre Pakete abholen oder verschicken wollen.

Beim Ausweichen auf einen Kiosk oder einen Supermarkt solltest du als Post- und DHL-Kunde allerdings beachten, dass längst nicht jeder Shop jede Dienstleistung anbietet. So gibt es in vielen Shops keine DHL-Express-Dienstleistungen und auch eine Identitätsprüfung per PostIdent ist oftmals nicht möglich. Welcher Shop was anbietet, kannst du in der Post & DHL-App oder auf der Webseite der Post im Filialfinder in Erfahrung bringen. Briefmarken kannst du übrigens auch per App kaufen ohne sie ausdrucken zu müssen.