DHL kündigt hunderte neue Packstationen an

Packstationen von DHL finden immer mehr Anhänger. Pakete in der Regel ohne lange Wartezeiten verschicken zu können oder Päckchen auch dann zu empfangen, wenn man gerade bei der Arbeit oder einfach nicht zu Hause ist, das kommt bei immer mehr Menschen an. Kein Wunder also, dass die quietschgelben Paketautomaten deutschlandweit an immer mehr Standorten zu finden sind. Und es werden noch mehr. Denn DHL hat jetzt angekündigt, in Zusammenarbeit mit dem Wohnungsanbieter Vonovia hunderte neue Packstationen aufzubauen.

DHL baut neue Packstationen mit Vonovia auf

Zu den aktuell mehr als 11.500 Packstationen werden in den kommenden Monaten zahlreiche weitere hinzukommen. Sie werden in den Quartieren von Vonovia errichtet. Nachdem die ersten Packstationen bereits in Betrieb genommen worden sind, hauptsächlich in Berlin, werden in den nächsten Monaten in ganz Deutschland weitere DHL-Packstationen an Standorten von Vonovia folgen.

Gemeinsam werden die beiden Unternehmen nach eigenen Angaben mehrere hundert Automaten aufstellen. Dabei sind die Eingriffe in die vorhandene Infrastruktur laut einer Mitteilung von DHL minimal. Ein paar Quadratmeter und eine Betonbodenplatte genügen, um eine Packstation zu errichten. Dort, wo es möglich ist, erfolgt der Betrieb sogar umweltschonend mit Solarenergie.

Kostenlose Nutzung möglich

Bei DHL und Vonovia ist man überzeugt, den Mietern vor Ort einen echten Mehrwert bieten zu können. „Denn die Packstation vor der eigenen Haustür erspart Wege“, sagt Alexander Weihe, der bei Vonovia unter anderem für neue Kooperationen zuständig ist.

Die Nutzung der Packstationen ist für den Versand von Paketen, Päckchen und Retouren grundsätzlich ohne Anmeldung möglich – und das kostenlos. Wer über die Packstation auch ohne Aufpreis Pakete empfangen möchte, kommt aus Sicherheitsgründen aber um eine Anmeldung bei DHL nicht herum.