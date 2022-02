Powerline Hersteller devolo insolvent? Das steckt hinter den Gerüchten

Mithilfe eines Schutzschirmverfahrens will sich die devolo AG neu aufstellen. Das bestätigte ein Sprecher des Unternehmens gegenüber inside digital. Das Unternehmen, das sich auf die Heimvernetzung mittels Powerline – also über die Stromleitungen einer Wohnung – spezialisiert hat, wolle die Restrukturierung in Eigenregie vorantreiben. Das Schutzschirmverfahren sei die Folge der anhaltenden Corona-Krise sowie des weltweiten Chipmangels.

Mit dem Schutzschirmverfahren macht devolo nach eigenen Angaben aktiv einen Schritt zur langfristig positiven Entwicklung des Unternehmens. Nach eigenen Angaben wird die devolo AG während der kommenden zwei Monate in enger Abstimmung mit Stakeholdern und Beratern einen Restrukturierungsplan erarbeiten. Dieser werde die konkreten Maßnahmen zur Neuordnung des Geschäfts enthalten.

Der Geschäftsbetrieb der devolo AG läuft während des gesamten Restrukturierungsprozesses in vollem Umfang weiter, betont devolo. Alle Leistungen werden unverändert erbracht, die Gehälter der Mitarbeiter werden weitergezahlt. Geplant ist, die Sanierung binnen weniger Monate abzuschließen. Auch die Produkte von devolo seien weiterhin verfügbar – sowohl im eigenen Onlineshop als auch im Handel.

Bei einem Schutzschirmverfahren handelt es sich nicht um eine Insolvenz, sondern um ein Verfahren, die Insolvenz abzuwenden. Dennoch ist das Schutzschirmverfahren Teil des deutschen Insolvenzrechtes. Bei einem Schutzschirmverfahren bleibt die unternehmerische Verantwortung in den Händen der Geschäftsführung (Eigenverwaltung). Dies ist nur in solchen Fällen möglich, in denen Unternehmen frühzeitig selbst tätig werden und genügend Handlungsspielraum für eine Lösung besteht. Beides scheint bei der devolo AG der Fall. Bei einem Schutzschirmverfahren wird außerdem ein Sachwalter eingesetzt. Dieser überwacht ähnlich wie ein Aufsichtsrat die Neuaufstellung im Interesse der Gläubiger.

Warum ist devolo in Schieflage?

Der Powerline-Anbieter begründet das Schutzschirmverfahren mit der fortdauernden Corona-Situation: Nach einem erfolgreich abgeschlossenen Pandemiejahr 2020 und erwarteten Öffnungen des Flächeneinzelhandels im Frühjahr 2021 war zunächst von einer positiven Absatzentwicklung ausgegangen worden. Weitere pandemiebedingte Schließungen im Handel und ein verändertes Käuferverhalten speziell auf dem deutschen Markt hätten dann aber zu einem Nachfragerückgang ab dem zweiten Quartal 2021 geführt.

Gleichzeitig haben man jedoch hohe Warenzuflüsse aus den Produktionsstätten in Fernost bekommen. Hier müssen aufgrund des weiter anhaltenden Mangels an Bauteilen frühzeitig Lieferverpflichtungen eingegangen werden. Die Folge: Anfang dieses Jahres verzeichnete devolo einen sehr hohen Lagerbestand und damit einen Liquiditätsengpass. Hinzu kam, dass devolo im vergangenen Jahr Umsätze mit Netzbetreibern im Ausland und im volumenstarken Projektgeschäft nicht realisieren konnte. Grund hier: spezifische Zulieferprodukte waren aufgrund des Chipmangels nicht verfügbar.

Wie geht es weiter mit devolo?

Natürlich gibt sich devolo in der offiziellen Stellungnahme optimistisch. Mittel- bis langfristig rechnet man mit positiven Geschäftsaussichten. Devolo begründet das auch mit dem anhaltenden Bedarf nach schnellem Internet in jedem Winkel des Hauses. Mittels Powerline ist das über die Stromleitung möglich, sodass jede Steckdose zu einem WLAN-Sender und LAN-Anschluss wird. Wie gut das in der Praxis funktioniert und wie schnell die Internetübertragung in der Praxis ist, ist vom Stromnetz jeder einzelnen Wohnung abhängig.

Mit einem Wifi-6-Mesh-Set hat devolo gerade erst ein neues Produkt vorgestellt, das auf den neuesten WLAN-Standard setzt und das WLAN deines Routers überflüssig macht. Mit zwei Sendern kannst du eine durchschnittliche Wohnung mit einem Mesh-Netzwerk versorgen. Das neue Set soll in den kommenden Tagen bei Amazon gelistet werden. Schon jetzt ist es im devolo-Shop verfügbar.

