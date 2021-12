Deutsche Post zu Weihnachten: Dieser Trick rettet dir das Leben

In drei Tagen ist Weihnachten und wie so oft kommt das Fest doch plötzlicher als erwartet. Anstatt Besinnlichkeit steht Stress auf dem Plan, wenn es um das Besorgen von Geschenken geht oder das Verschicken von Paketen. Wird es für Pakete bei Hermes, DHL und Co. ab heute knapp, können Weihnachtskarten noch pünktlich zum Fest bei deinen Lieben ankommen. Das Problem: In der Post drängeln sich die Leute an den Schalter, lange Wartezeiten garantiert – oder die Filiale hat schon geschlossen. Deswegen haben wir hier einen Lifehack für dich, der dir sehr viel Weihnachtsstress abnimmt.

Vergiss Briefmarken – nimm Codes!

Kein hektisches abschlabbern von Briefmarken mehr, die mit dem bisschen Spucke hoffentlich auch auf dem Briefumschlag haften bleiben. Du kannst dir den Gang in die Post getrost sparen und stattdessen digitale Briefmarken kaufen. Dafür brauchst du noch nicht einmal einen Drucker und Papier, sondern lediglich einen Stift.

Kostete die digitale Briefmarke bis Ende 2020 einen saftigen Aufpreis – der Code wurde dir bis dahin per SMS zugeschickt -, bekommst du die Frankierung mittlerweile zu den üblichen Preisen in der Post&DHL-App. Die gibt es kostenlos für Android und auch iOS.

Weihnachtskarte digital frankieren – so gehts

Hast du die App auf deinem Smartphone installiert, dann geht alles Weitere zügig. In der App findest du die gesamte Palette, die die Deutsche Post an Briefmarken bietet. Daraus suchst du dir den passenden Wert für deine Weihnachtspost aus. Wenn du dir unsicher bist, welche Briefmarke die richtige ist, kannst du in dieser Übersicht von der Deutschen Post sehen, welche Briefumschlaggröße welchen Wert benötigt.

Bist du fündig geworden, bekommst du je nach Wunsch entweder eine Briefmarke zum Ausdrucken oder einen passenden Code. Wir entscheiden uns für die digitale – oder auch mobile – Briefmarke: Das heißt, du erhältst einen 8-stelligen Code, der aus Zeichen besteht und dem #PORTO vorangestellt ist. Sowohl das Hashtag, das Wort „PORTO“ als auch die Zeichenfolge schreibst du oben rechts auf den Briefumschlag oder die Postkarte. Genau dort, wo normalerweise ebenfalls die physische Briefmarke aufgeklebt wird.

Die digitale Briefmarke ist aber nicht umsonst: Die Bezahlung läuft ebenfalls online ab. Zur Verfügung steht entweder Paypal oder Bezahlung per Kreditkarte.