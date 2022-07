Deutsche Post: Diese Änderung bricht mit einer alten Tradition

Beim Einschreiben mit Rückschein wartest du nach dem Versand einige Tage. Der Postbote bringt das Einschreiben zum Empfänger und nimmt die bekannte rosa Postkarte ab, die an deinem Schreiben hängt. Sie ist deine Quittung und trägt deine Adresse. Der Empfänger unterschreibt die Karte und quittiert damit, dass er dein Schreiben bekommen hat. Nun macht sich die rosa Postkarte mit der Unterschrift des Empfängers des Einschreibens wieder auf den Weg zu dir – eine gute alte Tradition. Doch genau dieses Verfahren wird die Post beenden.

Wie paketda.de berichtet, ist die rosa Postkarte ab Oktober Geschichte. Wie die für gewöhnlich in Post- und Paket-Sachen gut informierte Seite berichtet, findet sich schon in aktuellen Preisbroschüren ein Hinweis darauf.

„Ab dem 01.10.2022 wird der RÜCKSCHEIN National per Brief zugestellt und enthält die digitalisierte Unterschrift des Empfängers sowie ein Sendungsbild. Der Rückschein wird an die auf der Vorderseite der Sendung vermerkte Absenderadresse geschickt.“

Genaue Umsetzung des neuen Einschreiben Rückschein unklar

Wie genau die Post die Zustellurkunde künftig an dich übermittelt, ist aktuell noch unklar. Wichtig ist aber, dass dein Absender gut lesbar und an der richtigen Stelle auf deinem Einschreiben steht. Das heißt, deine Adresse muss entweder im Fensterbriefumschlag oder oben links auf dem Umschlag stehen. Die Rückseite ist nicht zulässig. Im Briefzentrum will die Post dann deine Absenderadresse automatisch erfassen und einen Rückschein erzeugen.

Unklar ist, ob du eine echte, abfotografierte Unterschrift des Empfängers bekommst oder ob er mit dem Finger auf einem Terminal unterschreiben muss. Diese Unterschriften haben oftmals mit der echten Unterschrift nicht viel zu tun

Die Post will dir dann, sobald sie die Unterschrift des Empfängers hat, einen Brief zuschicken, der den Rückschein beinhaltet. Ob das der Rückschein im Original ist, darf man angesichts der digitalisierten Unterschrift bezweifeln. Ohnehin lässt sich die Sinnhaftigkeit der Umstellung noch nicht wirklich erkennen, da die Post scheinbar weder Papier noch Wege einspart. Immerhin: Optional soll auch der Download des Nachweises per Internet möglich sein.

Übrigens: Nicht immer muss es auch das Einschreiben mit Rückschein sein. Es gibt Alternativen zum Zustellnachweis.