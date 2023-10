Deutsche Großbank erhöht Zinsen aufs Tagesgeld deutlich

Es gibt nicht nur viele Direktbanken, die attraktive Konditionen aufs Tagesgeld anbieten, sondern auch verschiedene Großbanken. Eine davon, die Targobank, erhöht jetzt die Zinsen für Neukunden spürbar. Wer sich dort für ein neues Tagesgeld-Konto entscheidet, bekommt nicht mehr wie bisher 3,25 Prozent, sondern 3,55 Prozent Zinsen. Allerdings nur für einen zeitlich befristeten Zeitraum.

Targobank zahlt höhere Tagesgeld-Zinsen

Denn den attraktiven Zins gibt es bis zu einer Summe von einer Million Euro nur für ein halbes Jahr. Ab dem siebten Monat zahlt die Targobank hingegen nur noch den regulären Basiszins aufs Tagesgeld. Und der liegt aktuell bei gerade einmal 0,6 Prozent pro Jahr. Aber natürlich hast du nach einem halben Jahr auch die Möglichkeit, zu einem besser verzinsten Tagesgeld-Angebot zu wechseln. Oder du entscheidest dich gleich für ein langfristig gut verzinstes Festgeldkonto.

Das Tagesgeld-Konto der Targobank ist kostenlos und ab 14 Jahren nutzbar. Es ist aber an ein Verrechnungskonto bei der Targobank geknüpft. Auch das ist kostenlos nutzbar und nach Angaben der Bank aus technischen Gründen notwendig, um das Tagesgeld-Angebot überhaupt nutzen zu können. Die nachfolgende Tabelle zeigt dir attraktive Alternativen, bei denen du zum Teil von noch höheren Zinsen profitieren kannst. In der Spitze sind beim Tagesgeld aktuell per Direktanlage bei der jeweiligen Bank und unter Berücksichtigung der gesetzlichen europäischen Einlagensicherung Zinsen in Höhe von bis zu 4,02 Prozent möglich.

Festgeld: Bis zu 4,33 Prozent Zinsen

Noch etwas höhere Zinsen kannst du dir sichern, wenn du dich für ein Festgeldkonto entscheidest. Dann sind in der Spitze derzeit mehr als 4,3 Prozent Rendite pro Jahr möglich. Solltest du auf Angebote stoßen, bei denen mehr als 5 Prozent in Aussicht gestellt werden: Vorsicht! Es könnte sich um betrügerische Angebote handeln.

