Tagesgeld und Festgeld: Große Direktbank erhöht die Zinsen

Bei der Renault Bank direkt steigen ein weiteres Mal die Tagesgeld- und Festgeld-Zinsen. Ab Donnerstag zahlt die Bank des französischen Automobilkonzerns allen Neukunden einen höheren Zinssatz beim Festgeld. Auf dem Tagesgeld-Konto, das für die Nutzung des Festgeld-Angebots der Bank notwendig ist, profitieren dieses Mal hingegen nur Bestandskunden von einer Verbesserung der Konditionen. Aber der Reihe nach.

Renault Bank direkt: Bis zu 4 Prozent Festgeld-Zinsen pro Jahr

Entscheidest du dich bei der Renault Bank direkt für ein neues Festgeld-Konto werden dir ab Donnerstag über alle verfügbaren Laufzeiten zwischen einem und fünf Jahren 3,90 Prozent Zinsen pro Jahr gezahlt. Einzige Ausnahme: Bei einer Laufzeit von zwei Jahren liegt der Zins sogar bei 4,00 Prozent pro Jahr. Zum Vergleich: Aktuell liegt die Verzinsung noch zwischen 3,65 und 3,75 Prozent p. a. – bei einer Mindestanlage von 2.500 Euro.

Auf dem obligatorischen Tagesgeld-Konto steigen ab Donnerstag ebenfalls die Zinsen. Anders als in der Vergangenheit gewohnt, aber nicht für Neukunden. Sie kassieren für drei Monate weiterhin 4 Prozent Zinsen. Ab dem vierten Monat gilt der niedrigere, aber im Vergleich zu vielen anderen Angeboten trotzdem noch recht hohe Basiszins. Und der legt jetzt zu; auch für alle Bestandskunden. Bis zu einem Betrag von 250.000 Euro zahlt die Renault Bank direkt ab dem 12. Oktober nicht mehr 2,70 Prozent, sondern 2,90 Prozent Zinsen pro Jahr. Für Guthabenanteile jenseits der 250.000-Euro-Grenze gilt ein Zinssatz in Höhe von 2,25 Prozent.

Die nachfolgende Tabelle gibt dir einen Überblick zu den aktuell besten Tagesgeld-Angeboten, die du aus Deutschland bei der jeweiligen Bank per Direktanlage nutzen kannst. Grundsätzlich kommt mindestens die gesetzliche, europäische Einlagensicherung zum Tragen.

Festgeld-Angebote mit bis zu 4,33 Prozent pro Jahr

Mit Blick auf die oben genannten Festgeld-Konditionen bietet die Renault Bank direkt übrigens gute, aber keine Top-Konditionen an. In der Spitze kannst du bei einem Jahr Laufzeit aktuell von Zinsen in Höhe von bis zu 4,33 Prozent pro Jahr profitieren. Bei zwei Jahren Laufzeit ist eine Verzinsung von bis zu 4,20 Prozent pro Jahr möglich. Werden dir bei einem Tagesgeld- oder Festgeld-Angebot überraschend hohe Renditen von 5 Prozent und mehr in Aussicht gestellt, ist konträr dazu Vorsicht geboten. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass es sich dabei um betrügerische Angebote handelt.

