Festgeld: Nächste deutsche Bank zahlt 4,20 Prozent Zinsen

Wenn wir dir hier bei inside digital attraktive Festgeld-Angebote vorstellen, dreht es sich in der Regel um Angebote mit einer Laufzeit von 12 oder 24 Monaten. Es sind bei vielen Banken aber auch andere Laufzeiten möglich, zu denen du deine Ersparnisse fest anlegen kannst. Zwar kannst du während des von dir gewählten Anlagezeitraums nicht über dein Geld verfügen, dafür werden dir aber jährlich respektive am Ende der Laufzeit vergleichsweise hohe Zinsen gutgeschrieben. Bei der swkbank winkt jetzt ein Top-Zinssatz, wenn die Festgeld-Laufzeit bei 18 Monaten, also eineinhalb Jahren liegt.

Festgeld: 4,20 Prozent Zinsen bei 18 Monaten Laufzeit

Während die Süd-West-Kreditbank, so der vollständige Name dieses Geldhauses, bei einem Jahr Festgeld-Laufzeit derzeit nur 2,55 Prozent und bei zwei Jahren 3,20 Prozent Zinsen zahlt, sind es bei 18 Monaten satte 4,20 Prozent Zinsen. Der Anlagebetrag muss mindestens 10.000 Euro betragen. In der Spitze werden Ersparnisse in Höhe von bis zu 250.000 Euro verzinst. Die Hinterlegung eines Freistellungsauftrags ist möglich, für Sicherheit sorgt die gesetzliche deutsche Einlagensicherung – bis zu einem Betrag von 100.000 Euro.

Die nachfolgenden, laufend aktualisierten Tabellen zeigen dir alternativ zu der 18-monatigen Laufzeit bei der swkbank in einer Übersicht, mit welchen Zinssätzen du rechnen kannst, wenn du dein Geld auf dem jeweiligen Festgeldkonto mit einer Laufzeit von einem oder zwei Jahren anlegst. In der Spitze sind aktuell bis zu 4,33 Prozent Zinsen pro Jahr möglich.

Tagesgeld als Alternative nutzen

Wenn du die langfristige Geldanlage scheust, kannst du dich auch für ein Tagesgeldkonto entscheiden. Auch hier haben wir eine Übersicht mit den besten Tagesgeld-Angeboten für dich zusammengestellt. In der Spitze winken aktuell bis zu 4,02 Prozent Zinsen pro Jahr. Vorsichtig solltest du sein, wenn du ein Angebot erhältst, bei dem eine Rendite von jährlich 5 Prozent und mehr in Aussicht gestellt wird. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass es sich dabei um betrügerische Angebote handelt.

