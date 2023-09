Tagesgeld: Neue Kracher-Angebote mit hohen Zinsen gestartet

Auf den zweiten Platz unseres Tagesgeld-Vergleichs katapultiert sich ab sofort die Renault Bank direkt. Die Onlinebank des französischen Autobauers zahlt Neukunden ab sofort drei Monate lang 4 Prozent Zinsen auf alle Tagesgeld-Einlagen bis zu einer Summe von 250.000 Euro. Darüber hinausgehende Spareinlagen werden mit 2,35 Prozent verzinst – bei einer monatlichen Zinsgutschrift. Ab dem vierten Monat sinkt der auch für Bestandskunden weiterhin gültige Basiszins auf 2,70 Prozent p.a. bis 250.000 Euro. Höhere Einlagen verzinst die Renault Bank im Anschluss an die Bonuszinsphase mit 2,05 Prozent pro Jahr.

Renault Bank direkt erhöht auch die Festgeld-Konditionen

In der Vergangenheit hatte das Geldinstitut auch den Bestandskunden-Zins beim Tagesgeldkonto nach oben angepasst. Darauf wird dieses Mal aus Kundensicht leider verzichtet. Dafür gelten ab sofort auch neue Konditionen für das Festgeld-Angebot der Renault Bank direkt. Und zwar bei einer Laufzeit von 12 respektive 24 Monaten – nutzbar von allen, die schon ein kostenloses Tagesgeldkonto der Bank nutzen:

1 Jahr Laufzeit: 3,65 Prozent Zinsen p.a.

2 Jahre Laufzeit: 3,70 Prozent Zinsen p.a.

Comdirect zahlt Bonus-Zins beim Tagesgeld für sechs Monate

Sogar sechs Monate lang kannst du dir einen Tagesgeld-Bonuszins bei der Comdirect sichern. Ein halbes Jahr lang liegt der Zins für Spareinlagen bei der deutschen Direktbank und Commerzbank-Tochter bei 3,75 Prozent. Danach werden deine Ersparnisse noch mit 0,75 Prozent pro Jahr verzinst – bei einer Zinsgutschrift nach jedem Quartal.

Wer auch ein Girokonto bei der Comdirect neu eröffnet, bekommt den Bonuszins in Höhe von 3,75 Prozent sogar für 12 Monate. Und wer innerhalb von drei Monaten nach Girokontoeröffnung mindestens fünf Transaktionen in Höhe von jeweils 25 Euro oder mehr über das neue Girokonto laufen lässt, darf sich on top über eine Prämie in Höhe von 50 Euro freuen.

Eine Übersicht zu den aktuell besten Tagesgeld-Angeboten liefert dir die folgende Tabelle. Hier kannst du die 30 attraktivsten Kontomodelle finden, die per Direktanlage bei der jeweiligen Bank nutzbar sind und mindestens der gesetzlichen europäischen Einlagensicherung unterliegen.

Festgeld: Bis zu 4,15 Prozent Zinsen sichern

Sogar bis zu 4,15 Prozent Zinsen pro Jahr kannst du dir sichern, wenn du dich für ein Festgeldkonto entscheidest. Dort sollten aber nur Gelder landen, auf die du für den von dir gewählten Anlagezeitraum ohne Bedenken verzichten kannst. Wichtig auch: Sollten dir Festgeld-Angebote unterkommen, die eine Rendite von 5 Prozent oder mehr versprechen, ist Vorsicht angesagt.

Jetzt weiterlesen Festgeld statt Tagesgeld: Jetzt höhere Zinsen abstauben