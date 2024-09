In den vergangenen Monaten gab es bereits mehrere Änderungen beim Sparpreis und dem Supersparpreis der Bahn. So ist es inzwischen nicht mehr möglich, das Ticket am Automaten zu kaufen. Auch am Schalter gibt es Einschränkungen: Ohne eine E-Mail-Adresse geht nichts. Weitere Einschränkung: Hast du das falsche Ticket oder den falschen Zug gebucht, kannst du seit einigen Wochen nur noch drei Stunden lang kostenfrei stornieren. Bis dato waren es zwölf Stunden.

Bahn: Sparpreis künftig ein Jahr im Voraus buchbar

Jetzt die nächste Änderung, die jedes Ticket betrifft, das du ab dem 16. Oktober 2024 buchst. Zu diesem Datum veröffentlicht die Deutsche Bahn ihren neuen Fahrplan, der ab Mitte Dezember gilt. Ab dem Moment der Veröffentlichung kannst du dann auch die Züge für Weihnachten und Silvester buchen. Mehr noch: Selbst Tickets für Ostern, Pfingsten und die Sommerferien 2025 werden ab Mitte Oktober buchbar sein. Denn die Deutsche Bahn ermöglicht ab dem Stichtag, Tickets mit einer Vorlaufzeit von einem Jahr zu buchen. Bisher lag diese Vorlaufzeit bei sechs Monaten.

Diese lange Vorlaufzeit hat für dich Vor- und Nachteile. Weißt du beispielsweise schon im Oktober oder November, mit welchem Zug du zu Ostern oder im Sommer in den Urlaub fahren willst, so kannst du ihn buchen. Die Wahrscheinlichkeit, dass du ein günstiges Ticket bekommst, ist hoch. Entscheidest du dich jedoch mittel- oder kurzfristig oder wie bisher mit fünf bis sechs Monaten Vorlaufzeit, dürften die attraktivsten Verbindungen schon eine entsprechende Nachfrage samt Preissteigerung aufweisen. Sprich: Es dürfte für dich teurer werden.

Gleichzeitig buchst du mit seinem (Super)Sparpreis aber auch eine verbindliche Verbindung. Vor allem in den vergangenen Monaten hat sich gezeigt, dass die Deutsche Bahn unter anderem aufgrund von Bauarbeiten die eigentlichen Fahrpläne noch mehrfach anpasst, Züge streicht und Fahrzeiten ändert. Damit einher geht in der Regel die Aufhebung der Zugbindung. Die Wahrscheinlichkeit, dass du dir mit der Buchung eines Zuges für den kommenden Sommer oder Herbst statt eines Sparpreises faktisch ein deutlich flexibleres Flexticket buchst, ist also gegeben – aber nichts, worauf man sich verlassen sollte.

Eine Einschränkung bleibt: Tickets für Weihnachten 2025 wirst du nach derzeitigem Stand der Dinge weiterhin erst ab Oktober 2025 buchen können. Je weiter dein Fahrtermin an den Fahrplanwechsel heranrückt, desto kürzer ist der Zeitraum, in dem du deine Fahrkarte buchen kannst.