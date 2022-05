Deutlich günstigere Xbox soll den Spiele-Markt auf den Kopf stellen

Mit einem Preis von rund 270 Euro ist die Xbox Series S die günstigste Konsole der aktuellen Generation. Diesen Preis wird die neue Xbox, welche sich laut zahlreicher Meldungen aktuell in Entwicklung befindet, deutlich unterbieten. Dabei soll die neue Konsole mit dem Projektname „Keystone“ nicht die aktuellen Konsolen ersetzen, sondern eine neue Zielgruppe erreichen.

Microsoft: Streaming ist die Zukunft

Mit Microsofts „Xbox Cloud Gaming“ lassen sich bereits jetzt eine große Anzahl an Xbox- und PC-Spielen aus der Cloud streamen. Die Leistungsfähigkeit des eigenen Rechners gerät dabei in den Hintergrund. Diese Spiele laufen auf den Servern von Microsoft und lediglich das Bild wird als Video-Stream auf deinen Computer übertragen. Das Cloud-Gaming lässt sich dabei auf Android und Windows in einer App, direkt im Browser oder über die Xbox nutzen.

Doch gerade auf einer aktuellen Xbox Series S/X macht Cloud Gaming nur begrenzt Sinn. Warum sollten Spieler auf den Servern von Microsoft zocken, wenn die leistungsfähige Gaming-Hardware direkt vor ihnen steht?

Neue Xbox unterstützt ausschließlich Cloud-Gaming

Mit der neuen und deutlich günstigeren Xbox verzichtet Microsoft auf leistungsstarke und damit kostspielige Hardware im eigenen Wohnzimmer. So soll Projekt „Keystone“ ausschließlich auf Cloud-Gaming setzen und keine Spiele lokal ausführen können.

So könnte es sich bei der neuen Xbox um eine Art Streaming-Stick für Spiele handeln. Entertainment-Apps wie Netflix, YouTube und Co. würden weiterhin lokal laufen – Spiele hingegen nur aus der Cloud. Mittlerweile hat Microsoft selbst zugegeben, an einem entsprechenden Gerät zu arbeiten.

Wann kommt die neue, günstigere Xbox?

Diese Frage lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt nicht beantworten. Fest steht, dass Microsoft an einer entsprechenden Konsole arbeitet. Doch wann und ob das neue Produkt auf den Markt kommt, lässt sich nicht mit Gewissheit sagen. So könnte Microsoft das Projekt auch immer noch beenden und sich ausschließlich auf Apps für Smart-TV-Systeme und Streaming-Sticks anderer Hersteller fokussieren.

