Xbox Game Pass: Diese brandneuen Spiele gibt es im Mai

Dem Xbox Game Pass werden jeden Monat neue Games hinzugefügt. Nun sind die Spiele bekannt, welche im Mai auf Abonnenten des Game Passes zukommen. Darunter befinden sich dieses Mal gar mehrere Day-One Releases.

Liste der neuen Spiele

Hier siehst du einfach und übersichtlich, welche Spiele dem Xbox Game Pass im Mai hinzugefügt werden. Ebenso erfährst du, ab wann die einzelnen Spiele spielbar sind. Bitte beachte, dass es sich bei der Liste nur um die bisher bestätigten Spiele handelt. Oftmals werden dem Game Pass zwischendrin noch neue Spiele hinzugefügt, welche jedoch nicht im Vorhinein bekannt sind.

Loot River – 3. Mai

Trek to Yomi – 5. Mai

Citizen Sleeper – 5. Mai

Danganronpa 2: Goodbye Despair Anniversary Edition – 10. Mai

Eiyuden Chronicle: Rising – 10. Mai

This War of Mine: Final Cut – 10. Mai

NHL 22 – 12. Mai

Floppy Knights – 24. Mai

Hardspace Shipbreaker – 24. Mai

Sniper Elite 5 – 26. Mai

Pac-Man Museum+ – 27. Mai

Sniper Elite 5 kommt am 26. Mai zum Xbox Game Pass.

Citizen Sleeper und Trek to Yomi

Bei Citizen Sleeper und Trek to Yomi handelt es sich um brandneue Games, welche jetzt im Xbox Game Pass verfügbar sind. Die beiden Spiele bieten völlig unterschiedliche Gaming-Erfahrungen und sind deswegen beide interessant für Spieler.

Bei Citizen Sleeper handelt es sich um ein Story-basiertes Science-Fiction Game. Das Spiel ist ein RPG, was bedeutet, dass du deinen Charakter ganz nach deinen Wünschen gestalten kannst. Die Story beginnt auf der zerstörten Raumstation Erlin’s Eye, wo Tausende versuchen, an den Rändern einer kapitalistischen Welt zu überleben. Du selbst tauchst dabei in die Rolle eines Sleepers ein. Das heißt, dass du ein menschliches Bewusstsein bist, welches in einen maschinellen Körper geladen wurde. Die Firma, welche dich geschaffen hat, will dich nun wiederhaben und es liegt an dir, ihr zu entkommen.

Währenddessen handelt es sich bei Trek to Yomi um ein schwarz-weißes Samurai Action-Spiel. Du stürzt dich in die Rolle von Schwertkämpfer Hiroki, welcher seinem sterbenden Meister versprochen hat, seine Stadt vor allen Gefahren zu beschützen. Einsam und allein begibst du dich auf eine Reise, um deine geliebte Stadt vor ihrem düsteren Schicksal zu beschützen.

Sonst im Xbox Game Pass

Auch für den Rest des Monats sind noch einige starke Spiele für den Xbox Game Pass geplant. Darunter befindet sich beispielsweise das neue Sniper Elite 5, welches am 26. Mai offiziell auf den Markt kommt. Das Spiel ist die Fortsetzung der beliebten Sniper Elite Reihe und versorgt dich mit neuen Missionen, einer spannenden Story und verbesserten Grafiken. Auch die Steuerung und einige Game-Mechaniken wurden nochmal überarbeitet.

Das japanische Rollenspiel Eiyuden Chronicle: Rising ist ebenfalls ein Day-One Release, welcher dem Game Pass am 10. Mai hinzugefügt wird. Ganz im japanischen Stil handelt es sich hierbei um ein buntes Action-Game, welches auch über Städtebau-Elemente verfügt.