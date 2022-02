Der wahre Grund: Deshalb gibt einer der größten Autobauer den Verbrenner auf

Lange haben Auto-Lobbyisten ganze Arbeit geleistet. Am Verbrenner gab es kein Vorbeikommen. Doch Diesel und Benziner sind Auslaufmodelle. Für die Automobilindustrie ist jetzt das E-Auto die zu melkende Kuh. Bei Audi etwa sollen bereits in vier Jahren keine Verbrenner mehr vom Band laufen. Mercedes will Diesel und Benziner 2030 abschaffen. Und bei VW folgt das Aus für Autos mit Verbrennungsmotor in Europa im Jahr 2035. Die Zukunft gehört, und da sind sich die meisten Hersteller einig, dem Elektroauto.

Es gibt kaum noch einen Autobauer, der kein E-Auto anbietet oder das Ende des Verbrenners eingeläutet hat. Auch Nissan kündigt jetzt das Aus des Verbrenners an. Doch geht es den Autobauern wirklich darum, die Welt zu retten? Nissan macht nun deutlich, warum man wirklich dem Markt der Verbrenner den Rücken kehrt.

E-Auto schlägt Verbrenner: der Umwelt zuliebe?

Wie die Onlineausgabe des Nikkei Asia berichtet, beendet Nissan die Entwicklung von Benzin– und Diesel-Motoren. In Zukunft wolle man sich ausschließlich auf Elektroautos konzentrieren. Die jährlichen Ausgaben von rund 3,8 Milliarden Euro für Forschung und Entwicklung fließen ab sofort nicht mehr in die Verbrenner-Entwicklung. Stattdessen wird das Geld in Elektrofahrzeuge und andere neue Technologien umgeleitet.

→ „Elektromobilität ist Schwachsinn“: Vernichtende Kritik am E-Auto

Während andere Autobauer mit einer sauberen Zukunft argumentieren und sich gerne als Klimaretter sehen, argumentiert Nissan die Entscheidung für das Verbrenner-Aus etwas anders. Der Schritt kommt, da politische Entscheidungsträger weltweit die Beschränkungen für Fahrzeugemissionen verschärfen, um eine Umstellung auf Elektrofahrzeuge zu fördern, heißt es. In Europa sollen die neuen Euro-7-Emissionsnormen bereits 2025 in Kraft treten. Nissan hat festgestellt, dass diese Vorschriften die Kosten für die Entwicklung von Verbrennungsmotoren auf ein unhaltbares Niveau treiben werden. Es bleibt das E-Auto.

→ Lächerlich: Dieses Problem haben viele Menschen mit dem E-Auto

Keine andere Wahl

Einfach formuliert: Die Politik macht es Autobauern schlichtweg zu teuer, weiterhin Autos mit Verbrennungsmotor auf den Markt zu bringen. Selbst wenn diese nicht von der Klimaretter-Idee überzeugt sind, bleibt oft keine andere Wahl, als sich auf das E-Auto zu konzentrieren. Dabei ist Nissan kein kleiner Stern am Fahrzeughimmel, sondern gehört zu den acht größten Automobilherstellern der Welt.